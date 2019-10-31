Большинство американцев не слышали о бомбардировках Югославии

Большинство граждан США не знают, что в 1999 году коалиция стран НАТО во главе с США в течение 80 дней бомбардировала с воздуха Югославию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного французской компанией Ifop по заказу «Sputnik.Мнения».

Согласно исследованию, проводившемуся с 9 по 15 октября 2019 года, 54% американцев никогда не слышали и не читали о натовских бомбардировках Югославии. Только 26% граждан США знают об этом, а 20% вообще не смогли ответить на вопрос социологов ни «да», ни «нет», передает РИА «Новости».

В исследовании принял участие 1001 респондент в возрасте старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Напомним, в середине сентября теперь уже бывший посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

Сенатор Алексей Пушков в ответ посоветовал послу США в Сербии сказать американцам «шире смотреть» на Перл-Харбор.

Белградский политолог Стеван Гайич, комментируя заявление американского дипломата, заявил, что сербы «чувствуют себя преданными и ничего не забыли». По его словам, сербская молодежь «смотрит на США с презрением».

В Сербии заявляли, что считают бомбежки Югославии геноцидом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.

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