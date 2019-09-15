Пушков посоветовал послу США в Сербии сказать американцам «пошире смотреть» на Перл-Харбор

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление покидающего должность посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам следует «шире смотреть» на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО.

Пушков в своем Twitter пояснил, что, в понимании американского посла, смотреть на бомбардировки в «более широкой перспективе» означает «выйти на площади и дружно воздать хвалу США за то, что бомбили».

«Невероятный цинизм», – подчеркнул сенатор.

«Пусть американцам скажет «пошире посмотреть» на атаку японцев на Перл-Харбор», – добавил Пушков.

7 декабря 1941 года японская палубная авиация нанесла удар по базе ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. В результате нападения были уничтожены или сильно повреждены 20 кораблей и 188 самолетов, погибли 2 тыс. 403 человека, 1 тыс. 178 получили ранения. Потери Японии составили 29 самолетов и пять малых подводных лодок. На следующий день, 8 декабря, США объявили войну Японии, вступив таким образом во Вторую мировую.

Напомним, Скотт заявил, что сербам следует рассматривать натовские бомбежки «в более широкой перспективе», «двигаться вперед» и улучшать отношения с США. Он отметил, что для этого есть «очень хороший фундамент».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «логику Скотта», заявила, что «двигаться вперед» возможно только после того, как США принесут извинения и выплатят компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном.

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