Захарова ответила послу США про отношение сербов к бомбежкам НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Кайла Скотта, покидающего должность американского посла в Сербии, о том, что сербам следует смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

«Вот такая логика Скотта. А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперед», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Facebook.

Ранее Скотт заявил, что сербам следует рассматривать натовские бомбежки «в более широкой перспективе», «двигаться вперед» и улучшать отношения с США. Он отметил, что для этого есть «очень хороший фундамент».

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