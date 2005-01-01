В Сербии объяснили, почему бомбежки Югославии были геноцидом

Бомбардировки силами Североатлантического альянса Союзной республики Югославия в 1999 году являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.

Она заявила РИА «Новости», что НАТО проводило геноцид. «Они сознательно бомбили все объекты, которые отмечены как опасные для окружающей среды», – пояснила медик.

По ее словам, при уничтожении такого объекта, происходила экологическая катастрофа во всем районе.

Груйичич убеждена, что в НАТО об этом знали и намеренно бомбили химическую промышленность, нефтепереработку, энергетическое производство. «Множество технических масел, канцерогенных и отравляющих веществ ушло в воздух, землю и воду, что-то осталось на местах», – объяснила она.

«Разливался бензин, нефтепродукты, мы знаем, что пять тонн ртути попало в Дунай», – отметила Груйичич.

Она подчеркнула также, что заболеваемость детей Сербии раком спустя 20 лет после бомбардировок НАТО в два с половиной раза выше среднеевропейских показателей. Взрослые и дети в Сербии болеют раком почти в три раза чаще, чем в остальном мире, добавила специалист.

«У нас умерло столько детей, что я начала спрашивать себя, может быть, мы в чем-то ошибаемся. Оперируем, как и раньше, они получают лучевую терапию, химиотерапию и через год умирают», – посетовала нейрохирург.

Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.

Тем не менее НАТО по-прежнему считает бомбежки Югославии «необходимыми и легитимными».

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