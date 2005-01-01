НАТО назвало бомбардировки Югославии «необходимыми и легитимными»

Североатлантический альянс и 20 лет спустя полагает, что бомбардировки Югославии без санкции Совбеза ООН были «необходимыми и легитимными», поскольку были предприняты с целью «остановить гуманитарную катастрофу», об этом заявили в пресс-службе НАТО.

«НАТО начала операцию «Союзная сила» в марте 1999 года, чтобы остановить гуманитарную катастрофу, которая разворачивалась в Косово в то время», – передает ТАСС заявление альянса.

В НАТО сказали, что решение о бомбардировках было принято «после более чем года боев в Косово и нескольких неудачных попыток ООН и Контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение этого кризиса».

«Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», – уверены в альянсе.

«Цель операции заключалась в том, чтобы положить конец всем боевым действиям и репрессиям против гражданского населения Косово, а также чтобы обеспечить возвращение беженцев и доступ гуманитарным организациям», – добавили в пресс-службе НАТО.

В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что операция «Союзная сила» добилась поставленных целей. Страны НАТО продемонстрировали способность действовать и оставаться едиными в момент кризиса, заявили в штаб-квартире. «До наших дней наше единство остается нашей наибольшей силой», – добавили там.

Ранее в воскресенье в постоянном представительстве России при Североатлантическом альянсе заявили, что западные страны не усвоили урок трагедии в Югославии, которая развернулась ровно 20 лет назад, когда эта страна подверглась бомбардировкам НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.