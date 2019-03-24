В России заявили о неусвоенных Западом уроках трагедии в Югославии

Западные страны не усвоили урок трагедии в Югославии, которая развернулась ровно 20 лет назад, когда эта страна подверглась бомбардировкам НАТО, заявили в постоянном представительстве России при Североатлантическом альянсе.

Представитель российского постпредства отметил, что 24 марта является трагической датой в современной истории Европы. «В этот день ровно 20 лет назад возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии не кропотливыми дипломатическими усилиями, а простыми и быстрыми методами «силовой хирургии» – в обход международного права и без санкции СБ ООН», – приводит его слова ТАСС.

В постоянном представительстве России отметили, что тогда в результате бомбардировок и ракетных обстрелов были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, мирные граждане стали для НАТО «побочным ущербом».

Представитель постпредства напомнил, что тогда был нанесен удар в том числе по китайскому посольству.

В российской миссии при НАТО подчеркнули, что «конфликтный потенциал в регионе сохраняется, как и проблема с международным признанием Косово». «К сожалению, как показали действия в Ираке и Ливии, уроки тех драматических событий на Балканах так и не были учтены», – заключили в российской миссии.

Ранее генерал-полковник Владимир Лазаревич говорил, что командование НАТО собиралось уничтожить больше 20 тыс. солдат и офицеров армии Союзной республики Югославия (СРЮ) в Косово и Метохии в ходе бомбардировок 1999 года.

В свою очередь Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ), заявил, что бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.