Экс-глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России, заявил Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ).

Йованович в комментарии РИА «Новости» заявил, что не было никакой возможности избежать агрессии НАТО, так как этот момент имел «глобальное геополитическое значение для агрессоров». «Они хотели продемонстрировать свою силу вопреки международному праву и ООН, получить открытое пространство для применения стратегии военной экспансии на Юго-Восток», – подчеркнул он.

«С другой стороны, им нужен был прецедент, чтобы они могли глобализовать интервенционизм вне системы ООН, не консультируясь с Советом безопасности», – сказал Йованович, подчеркнув, что Запад пытался обустроить базу на Балканах, хотел, «как они говорят, исправить ошибку экс-президента США и бывшего верховного главнокомандующего армии союзников Дуайта Эйзенхауэра во Вторую мировую войну и приблизить свои базы к западным границам России».

Бывший глава внешнеполитического ведомства Югославии отметил, что после натовской агрессии близ города Урошевац в Косово и Метохии была построена самая большая военная база на европейском континенте – Кэмп-Бондстил. По его словам, это стало первым звеном в цепи новых американских баз. «Затем были открыты четыре военных базы США в Болгарии, четыре в Румынии, еще несколько на Балтийском море и так далее», – перечислил он.

«Никакие уступки не удовлетворили бы их и не сравнились бы с геополитическими целями США и западного альянса. Агрессию невозможно было избежать», – заключил бывший югославский министр.

Югославия никому не угрожала, Белград не рассчитывал победить НАТО, «а пытался любой ценой защитить себя от агрессии», добавил он.

Ранее генерал-полковник Владимир Лазаревич говорил, что командование НАТО собиралось уничтожить больше 20 тыс. солдат и офицеров армии Союзной республики Югославия (СРЮ) в Косово и Метохии в ходе бомбардировок 1999 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.