Сербский генерал рассказал о планах НАТО убить десятки тысяч югославских солдат

Командование НАТО собиралось уничтожить больше 20 тыс. солдат и офицеров армии Союзной республики Югославия (СРЮ) в Косово и Метохии в ходе бомбардировок 1999 года, заявил генерал-полковник Владимир Лазаревич.

Лазаревич указал, что «речь идет о беспрецедентной агрессии в истории войн по задействованным силам, соотношению сторон – 600 к одному, по поставленным целям и жестокости, по преступлениям, которые НАТО совершила в отношении нашей страны», передает РИА «Новости».

«Это тяжелейшие преступления против мира и человечности», – подчеркнул генерал-полковник.

Он сообщил, что НАТО «хотела, планировала и рассчитывала за три-четыре дня войны сломать главные силы армии Югославии, особенно 3-й армии, прежде всего, Приштинского корпуса, который защищал Косово и Метохию, границы с Албанией и Македонией на фронте протяженностью 251 километр».

В этот срок командование Альянса намеревалось «убить свыше 20 тыс. солдат и офицеров Приштинского корпуса», которыми командовал Лазаревич.

Генерал-полковник также отметил, что для достижения своих целей Североатлантический альянс применил тысячи самолетов, тысячи крылатых ракет, средства радиоэлектронной и электронной борьбы, вела пропагандно-психологическую войну против военных и всего народа, применял силы с двух континентов, с земли, воды, воздуха и из космоса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, в том числе США, начали разрушать международное право и заменять его некими своими правилами, когда НАТО приняла решение бомбить Югославию.

Напомним, в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН.

Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей, а ранения получили 12,5 тыс. человек.

Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.