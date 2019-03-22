Лавров обозначил момент начала разрушения Западом международного права

Страны Запада, в том числе США, начали разрушать международное право и заменять его некими своими правилами, когда НАТО приняла решение бомбить Югославию в 1999 году, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил, что на конференции в Рамбуйе в 1999 году все западные страны из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН (Франция, Великобритания и США) активно выступали за применение силы против Югославии, их поддерживали Канада и Нидерланды; им возражали Россия и Китай, а также Аргентина и Бразилия, передает РИА «Новости».

«Американцев было уже не остановить. Они давно приняли решение и попытались «освятить» его через СБ ООН, а поняв, что ничего не получилось, пошли на одностороннюю агрессию против суверенного государства в нарушение Устава ООН, принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в принципе всего того миропорядка, который был создан по итогам Второй мировой войны», – сказал министр в интервью для документального фильма «Разворот над Атлантикой» на телеканале НТВ.

Глава МИД подчеркнул, что именно тогда «начался процесс подмены понятий, и американцы взяли курс на то, чтобы разрушить международное право и заменить его некими правилами, на которых должен основываться порядок».

Теперь Запад все чаще применяет термин «порядок, основанный на правилах» «вместо призывов соблюдать международное право».

«И разница понятна. Международное право – это результат консенсусных переговоров, а правила изобретают сами западники и требуют, чтобы все остальные им следовали. Началось это именно тогда – 20 лет назад», – добавил Лавров.

Министр также заявил, что в данный момент во главе самопровозглашенного Косово стоят люди, «которые в грош не ставят даже очень робкие советы, которые им пытается давать Запад о необходимости нормализации отношений с Белградом».

Долгие годы Евросоюз (ЕС) пытался быть посредником между этими сторонами, «однако достигнутые договоренности, которые (...) были направлены на обеспечение прав сербов в Косово, Приштина полностью игнорирует, и ЕС в ответ проявляет полную беспомощность».

Лавров также высказал мнение, что за переговорной платформой руководителей Косово, которая «является ультиматумом и гласит, что без каких-либо условий должна быть полностью признана независимость» республики, «а сербы не имеют и не могут иметь прав влиять на решение этого вопроса», может стоять Вашингтон.

Он отметил также, что «Европа пока молчит, но думаю, что едва ли она сможет изменить позицию, которую сейчас совершенно аррогантно заняли руководители, сидящие в Приштине».

Глава МИД России также усомнился в том, что международное расследование, посвященное «черной трансплантологии» в Косово, будет доведено до конца, так как Запад пытается «заметать под ковер» возможные преступления против человечности, совершенные их союзниками.

Министр напомнил, что была организована кампания с требованиями расследовать и наказать тех, кто, предположительно, совершал такие преступления, но несмотря на то, что специальный суд был формально создан, он уже несколько лет не функционирует.

Он указал, что прокурором был назначен американец, и Вашингтон сделал все, чтобы данный пост «отошел» именно гражданину США.

«С тех пор прокурор уже менялся дважды, сейчас работает третий (опять американец) и не выдвинуто ни одного обвинения. Я даже сомневаюсь, что расследование идет каким-либо внятным образом», – добавил Лавров.

О фактах «черной трансплантологии» в Косово впервые на официальном уровне заявила экс-прокурор Международного трибунала для бывшей Югославии Карла дель Понте. В книге ее мемуаров утверждалось, что несколько сотен человек из числа неалбанцев в конце 1990-х годов были насильно вывезены из Косово в Албанию для удаления органов с целью их дальнейшей продажи.

В 2010 году докладчик ПАСЕ Дик Марти опубликовал документ по этой проблеме. В докладе утверждалось, в частности, что люди, близкие нынешнему премьер-министру Косово Хашиму Тачи, были причастны к торговле органами.

Напомним, парламент Косово утвердил 7 марта закон о переговорной платформе в диалоге с Белградом под эгидой ЕС и полномочиях переговорной группы. В документе указывается, что итогом диалога должно стать признание независимости самопровозглашенного Косово со стороны властей Сербии, а государственный статус и границы «республики» не подлежат обсуждению.

Косовский вице-премьер и бывший полевой командир Фатмир Лимай, который вошел в руководство переговорной группы, сообщил, что у Приштины теперь «появилась официальная позиция о потенциальном соглашении по нормализации отношений с Белградом».

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. При этом республику до сих пор не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с ЕС, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. В настоящее время диалог приостановлен.

В марте 2019 года в России выходит в прокат фильм «Балканский рубеж», рассказывающий о натовских бомбардировках Югославии. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему эта кинолента по-настоящему удивляет.