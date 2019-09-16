Сербский политолог: Наша молодежь смотрит на США с презрением

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Россиянам дадут новые возможности накопить на пенсию

В правительстве предлагают способы самим накапливать на свою пенсиюФото: Красильников Станислав/ТАСС
Правительство вновь обсуждает внесение изменений в систему начисления пенсий. Появился и новый термин – «гарантированный пенсионный продукт». Предлагаемая реформа, скорее всего, оставит за государством лишь функцию надзора, а размер же будущей пенсии будет полностью зависеть от усилий каждого гражданина по ее накоплению. Что именно предлагается и будет ли это работать? Подробности...
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Как Хрущев покорил Америку

Эйзенхауэра разозлил подарок Хрущева, но к советскому лидеру он все же отнесся с симпатиейФото: Егоров Василий/ТАСС
Ровно 60 лет назад начался визит советского лидера в США − первый в истории отношений между двумя странами. Неожиданно для многих, двухнедельная поездка Никиты Хрущева не обернулась для него позором, как предполагалось изначально. Наоборот, она принесла победу советской дипломатии и спутала Вашингтону все карты. Но что помогло Хрущеву покорить Америку?  Подробности...
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Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
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Почему американские дипломаты позволяют себе хамить

Сербии предлагается забыть про совершенные Западом против нее военные преступленияФото: Goran Tomasevic/Reuters
Посол США в Сербии призвал Белград «шире смотреть» на бомбардировки Югославии авиацией НАТО в 1999 году. Российский МИД призвал американцев извиниться, но, скорее всего, в Госдепе даже не поймут, что имеется в виду. Чем вызваны подобные заявления американских дипломатов – душевной черствостью или искренней уверенностью в том, что бомбы НАТО способны нести только добро? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Курск выбрал современную власть

Константин Комков, политолог, член Общественной палаты РФ
Итоги выборов в Курской области еще раз показали, что запрос на позитивные изменения достаточно велик. Куряне проголосовали за того кандидата, кто способен эффективно действовать в непростых экономических условиях. Подробности...

Богомолов и Собчак – современные герои «Бесов»

Сергей Мардан, публицист
Типаж, к сожалению, очень распространенный среди образованных и благополучных людей, ставший такой приметой современной русской жизни. Это те, кто иронизирует над «скрепами», кто ядовито оскорбляет «религиозное мракобесие» и смеется над патриотизмом. Подробности...
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Шпионских голубей сменили оппозиционеры

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Американская разведка и Госдеп сделали правильные выводы: вместо голубей с камерами у них нынче в России действуют блогеры с камерами и телеканалы – опять же с камерами. Но оппозиционер идейный – и потому работает лучше голубя. Подробности...
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          Для вас венчание в церкви, это:
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          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

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          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Сербский политолог: Наша молодежь смотрит на США с презрением

                 16 сентября 2019, 13:04
              Фото: Goran Tomasevic/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              «Сербы чувствуют себя преданными и ничего не забыли. Пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем можно будет надеяться на нормализацию отношений с США», – сказал белградский политолог Стеван Гайич, комментируя призыв американского посла Кайла Скотта к сербам посмотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО «в более широкой перспективе».

              «Посольство США на протяжении некоторого времени ведет информационную кампанию, пытаясь понравиться гражданам Сербии, – рассказал эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич. – Кампания эта идет по отработанному сценарию – сербам напоминают об известных исторических личностях, американцах сербского происхождения, среди которых есть Никола Тесла. В Сербии демонстрируется реклама американских товаров и так далее. Все это делается с одной целью – затронуть чувства людей и изменить отношение сербов к американцам».

              Однако, несмотря на все это, сербы по-прежнему воспринимают США, а также Великобританию и Францию, как предателей, отметил политолог. «До конца 80-х – начала 90-х годов в Сербии было очень теплое, дружеское отношение к Америке. Люди помнили о союзах Сербии, США и стран Европы во время Второй мировой войны. Помнили, даже несмотря на то, что во Вторую мировую случались бомбежки союзническими войсками Белграда и других сербских городов. Но когда начались бомбежки НАТО в 90-х, сербы долгое время не могли поверить в происходящее, не понимали, за что и почему с ними это происходит», – добавил эксперт.

              «Сейчас сербский народ чувствует большое разочарование и презрение в отношении США и тех европейских стран, которые участвовали в агрессии против Югославии. Конечно, никто здесь, в Сербии, никогда не будет нападать на американских или европейских туристов. Но в случае любого мирового конфликта, который подразумевает агрессию западной коалиции против какой-нибудь страны, сербы всегда занимают сторону тех, кто подвергся нападению», – отметил Стеван Гайич.

              По его словам, сербы давно ожидали, что США сменят свою политику, потому что Сербия – системообразующее государство на Балканах.

              «Но, как говорил один из премьер-министров Сербии Зоран Джинджич, «легко из аквариума сделать грибной суп, но из грибного супа аквариум не сделать». Отношения Сербии и Запада настолько испорчены, что должно пройти много времени, должно смениться много поколений, чтобы забылось то, что произошло со страной в результате агрессии НАТО», – подчеркнул эксперт белградского Института европейских исследований.

              «Более того, сейчас наше молодое поколение, люди, родившиеся после 2000 года, смотрят на США с еще большим презрением и неприязнью, чем люди старшего возраста. Они живут после эпохи Слободана Милошевича и им неважно: плохой он был или хороший, речь совсем не о нем. Они живут в процессе постоянных неудачных попыток евроинтеграции Сербии. Попыток, которые означают для сербов лишь одни постоянные унижения. Например, как состоявшийся в минувшее воскресенье гей-парад с участием сербского премьер-министра Аны Брнабич и посла США», – продолжил собеседник.  

              «Запад считает, что Сербия постоянно всем что-то должна. Должна идти на уступки по поводу Косова, должна отказаться от российского газа и так далее и тому подобное. В ответ на все эти требования сербам никто ничего не предлагает. Только все время припоминают Слободана Милошевича, которого давно нет уже даже в живых», – напомнил политолог.

              «Так что такие заявления посла США Кайла Скотта говорят о глубокой фрустрации американской дипломатии. Что бы ни делали американцы, пытаясь изменить отношение сербов, не выходит ничего. Действительно, США выделяли большие деньги на многочисленные гуманитарные проекты в Сербии, строили детские сады, школы, но на отношение к ним в стране это не повлияло совершенно. Все это не способно изменить чувства людей и заставить их забыть», – констатировал сербский эксперт.  

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, покидающий должность американского посла в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

              «Ни Сербия, ни Соединенные Штаты не могут вернуть время назад. Но мы можем 1999 год рассматривать в более широкой перспективе», – заявил американский дипломат.

              Скотт отметил, что «пытался напомнить» о «в основном отличных» отношениях США и Сербии. «Исключение составляют 90-е годы и события во времена режима [Слободана] Милошевича», – сказал он.

              В Сербии заявляли, что считают бомбежки Югославии геноцидом.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.

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