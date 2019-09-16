Сербский политолог: Наша молодежь смотрит на США с презрением

«Сербы чувствуют себя преданными и ничего не забыли. Пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем можно будет надеяться на нормализацию отношений с США», – сказал белградский политолог Стеван Гайич, комментируя призыв американского посла Кайла Скотта к сербам посмотреть на бомбардировки Югославии силами НАТО «в более широкой перспективе».

«Посольство США на протяжении некоторого времени ведет информационную кампанию, пытаясь понравиться гражданам Сербии, – рассказал эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич. – Кампания эта идет по отработанному сценарию – сербам напоминают об известных исторических личностях, американцах сербского происхождения, среди которых есть Никола Тесла. В Сербии демонстрируется реклама американских товаров и так далее. Все это делается с одной целью – затронуть чувства людей и изменить отношение сербов к американцам».

Однако, несмотря на все это, сербы по-прежнему воспринимают США, а также Великобританию и Францию, как предателей, отметил политолог. «До конца 80-х – начала 90-х годов в Сербии было очень теплое, дружеское отношение к Америке. Люди помнили о союзах Сербии, США и стран Европы во время Второй мировой войны. Помнили, даже несмотря на то, что во Вторую мировую случались бомбежки союзническими войсками Белграда и других сербских городов. Но когда начались бомбежки НАТО в 90-х, сербы долгое время не могли поверить в происходящее, не понимали, за что и почему с ними это происходит», – добавил эксперт.

«Сейчас сербский народ чувствует большое разочарование и презрение в отношении США и тех европейских стран, которые участвовали в агрессии против Югославии. Конечно, никто здесь, в Сербии, никогда не будет нападать на американских или европейских туристов. Но в случае любого мирового конфликта, который подразумевает агрессию западной коалиции против какой-нибудь страны, сербы всегда занимают сторону тех, кто подвергся нападению», – отметил Стеван Гайич.

По его словам, сербы давно ожидали, что США сменят свою политику, потому что Сербия – системообразующее государство на Балканах.

«Но, как говорил один из премьер-министров Сербии Зоран Джинджич, «легко из аквариума сделать грибной суп, но из грибного супа аквариум не сделать». Отношения Сербии и Запада настолько испорчены, что должно пройти много времени, должно смениться много поколений, чтобы забылось то, что произошло со страной в результате агрессии НАТО», – подчеркнул эксперт белградского Института европейских исследований.

«Более того, сейчас наше молодое поколение, люди, родившиеся после 2000 года, смотрят на США с еще большим презрением и неприязнью, чем люди старшего возраста. Они живут после эпохи Слободана Милошевича и им неважно: плохой он был или хороший, речь совсем не о нем. Они живут в процессе постоянных неудачных попыток евроинтеграции Сербии. Попыток, которые означают для сербов лишь одни постоянные унижения. Например, как состоявшийся в минувшее воскресенье гей-парад с участием сербского премьер-министра Аны Брнабич и посла США», – продолжил собеседник.

«Запад считает, что Сербия постоянно всем что-то должна. Должна идти на уступки по поводу Косова, должна отказаться от российского газа и так далее и тому подобное. В ответ на все эти требования сербам никто ничего не предлагает. Только все время припоминают Слободана Милошевича, которого давно нет уже даже в живых», – напомнил политолог.

«Так что такие заявления посла США Кайла Скотта говорят о глубокой фрустрации американской дипломатии. Что бы ни делали американцы, пытаясь изменить отношение сербов, не выходит ничего. Действительно, США выделяли большие деньги на многочисленные гуманитарные проекты в Сербии, строили детские сады, школы, но на отношение к ним в стране это не повлияло совершенно. Все это не способно изменить чувства людей и заставить их забыть», – констатировал сербский эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, покидающий должность американского посла в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».

«Ни Сербия, ни Соединенные Штаты не могут вернуть время назад. Но мы можем 1999 год рассматривать в более широкой перспективе», – заявил американский дипломат.

Скотт отметил, что «пытался напомнить» о «в основном отличных» отношениях США и Сербии. «Исключение составляют 90-е годы и события во времена режима [Слободана] Милошевича», – сказал он.

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