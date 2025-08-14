Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.23 комментария
Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском
Жена действующего президента США Меланья Трамп потребовала от Хантера Байдена, сына экс-президента, опровержения высказываний, связанных с делом обвиненного в насилии над несовершеннолетними Джеффри Эпштейна.
Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском на 1 млрд долларов за, как она заявила, клеветнические и ложные высказывания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Поводом для претензии стало видео, опубликованное Байденом на YouTube 5 августа под заголовком «Хантер Байден возвращается». «Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланью с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие». «Джеффри Эпштейн познакомил Меланью, вот так Меланья, первая леди, и президент встретились», – указано в письме адвоката.
Адвокат от имени Меланьи Трамп потребовал немедленного отказа Хантера Байдена от подобных высказываний и их опровержения. В противном случае Меланья Трамп намерена подать иск в суд. Крайний срок для исполнения требования был установлен на 7 августа. По информации источника телеканала, Хантер Байден не отреагировал на ультиматум Меланьи Трамп в срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Дональд Трамп подал иск о клевете на 10 млрд долларов против Руперта Мердока и компаний News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма ко дню рождения Эпштейна.
Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.