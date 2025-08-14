ХАМАС согласилось вывести бойцов в Газе в обмен на отвод армии Израиля

Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.23 комментария
Al Arabiya: ХАМАС согласилось вывести бойцов в Газе в обмен на отвод ЦАХАЛа
Палестинское движение ХАМАС предложило вывести силы в секторе Газа при условии отвода армии Израиля (ЦАХАЛа) к согласованным пунктам, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Источники Al Arabiya, знакомые с ходом переговоров в Каире, заявили, что делегация ХАМАС передала египетским посредникам ряд требований, которые должны войти в возможное соглашение о прекращении огня, передает ТАСС.
«ХАМАС выразило готовность вывести своих бойцов в обмен на отвод Израиля к согласованным пунктам, подчеркнув свою приверженность сохранению жизней заложников», – сообщили источники.
Кроме того, ХАМАС требует от Израиля письменных гарантий и международного участия, которые бы закрепили отказ от дальнейших военных действий и «прекращение израильских планов по оккупации Газы».
Египет, по словам источников, разрабатывает проект всеобъемлющего соглашения по Газе, которое может быть реализовано к концу августа. Ранее египетские СМИ сообщили, что представители ХАМАС встретились в Каире с главой египетской разведки Хасаном Рашидом и выразили заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам. В ходе встреч обсуждается возможность временного перемирия сроком на 60 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский военно-политический кабинет согласовал предложение премьера страны Биньямина Нетаньяху о взятии под контроль всего города Газа и расширении военной операции.