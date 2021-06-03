США ударили по «русофобам» и «русофилам» Болгарии

Минфин США ввел санкции против нескольких знаковых фигур болгарской политики. Теперь их активы будут заморожены, а сделки с ними станут уголовно наказуемыми для американцев. Самое интересное не в том, что среди этих фигур есть те, кого называют «российскими агентами». А в том, что Вашингтон также нанес удар по основе русофобского, коррумпированного и… проамерикаеского режима Болгарии.

Мы привыкли, что США вводят санкции против чиновников и политиков России, Белоруссии, Венесуэлы, в крайнем случае - Украины, если речь идет об окружении бывшего президента Виктора Януковича или русскоязычной оппозиции. Но в этот раз, задействовав хорошо известный у нас «Акт Магнитского», американцы наложили ограничения на трех болгар и 64 связанные с ними организации, включая софийский баскетбольный клуб ЦСКА.

Вот имена этой троицы: бизнесмен Васил Божков, бывший депутат парламента Делян Пеевски и член Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязков. Формальные регалии, мягко говоря, не впечатляют, но первые двое известны в Болгарии каждому - и обоих народ не любит.

Что же касается третьего, Желязкова, «братушки» публикуют сейчас десятки статей под типовым заголовком «кто такой Железков?» и приходят к выводу, что это «лейтенант Пеевски». Проработав в болгарских спецслужбах 20 лет - с 1981-го по 2001-й, он был уволен из Службы национальной безопасности за «нелояльность» и «коррупцию», после чего сделал карьеру в энергетических корпорациях и, как считается, стал «связующим звеном» между Пеевски с одной стороны и силовиками и ТЭК с другой.

К Пеевски и остальным мы еще вернемся, но сразу подчеркнем, что в Госдепе США знали обо всех этих неоднозначных личностях и их неоднозначных поступках уже полтора-два десятилетия, а зашевелились только сейчас. Или, иначе говоря, через три недели после того, когда был вынужден уйти в отставку Бойко Борисов - русофоб, преданный вассал США и многолетний премьер-министр Болгарии.

Его партия ГЕРБ вновь выиграла апрельские выборы, буквально разгромив социалистическую и, как считается, лояльную к России оппозицию, но коалицию в парламенте собрать не смогла. Пользуясь этим, в середине мая президент Болгарии Румен Радев (еще один «условно пророссийский» политик) с очевидным удовольствием отстранил ненавидимого им Борисова от должности и назначил новые выборы на июль.

А несколько дней назад Радев уволил главу болгарской контрразведки SANS за «ущерб престижу службы». В ГЕРБ, недолго думая, заявили, что президент таким образом мстит за раскрытие в Болгарии «российской шпионской сети» (которое еще больше ухудшило и без того крайне напряженные отношения между Москвой и Софией).

Есть ли между этими событиями и санкциями США какая-то связь, нам неведомо, а американцы не признаются. Наверняка есть - хоть какая-нибудь, но надо понимать, что Вашингтону сейчас жаловаться особо и не на что, поскольку временным премьером Болгарии стал бригадный генерал Стефан Янев - бывший военный атташе в США, которого американцы впоследствии рекомендовали Софии назначить на ответственные посты в минобороны.

При этом Вашингтон со своими санкциями не помогает Борисову - «своему человечку», а топит его, о чем говорит присутствие в санкционном списке Деляна Пеевски.

Если описать этого бизнесмена в двух словах, эти слова «олигарх» и «медиамагнат». Он контролирует 80% газет страны и несколько крупных телеканалов. Наличие такой империи - одна из причин того, что партия Борисова пять раз выигрывала выборы (строго говоря, все парламентские выборы, в которых участвовала), а самому Борисову удавалось оставаться во власти столь долго, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы.

За это время Болгария стала страной с, как считают международные правозащитные организации, наименьшем уровнем свободы прессы из всех государств Евросоюза.

Болгары считают, что Борисов и Пеевски - одна «шайка-лейка», но, чтобы это понимать, не нужно быть болгарином. А третий в их триумвирате еще один олигарх - лидер формально оппозиционной партии Движение за права и свободы (ДПС) Ахмед Доган, которая аккумулирует голоса турецкого меньшинства страны. К ДПС принадлежал и Пеевски, пока был депутатом.

Против Пеевски болгарский народ восставал дважды. Впервые - в 2007-м, когда партия ГЕРБ выиграла свои первые выборы и назначила олигарха главой Государственного агентства национальной безопасности. Под давлением уличных протестов это решение было отменено.

В 2020 году грянуло уже полномасштабное политическое противостояние, начавшееся с того, что охрана Догана выгнала нескольких активистов с государственного пляжа, рядом с которым был отстроен особняк турецкого олигарха. В это противостояние вошли многодневные и многотысячные шествия, попытка организовать круглосуточный «майдан», штурм парламента, жестокий разгон протестов, громкие уголовные дела. Главным требованием протестующих была отставка Борисова и отстранение от власти двух «серых кардиналов» - Догана и Пеевски.

Среди тех политиков, кто выступал на стороне протестующих, были социалисты и президент Радев, то есть на болгарском «майдане», грубо говоря, стояли наши люди. Одним из его активных, но заочных участников стал и бизнесмен Васил Божков - третий фигурант санкционного списка США. В «предреволюционной» Болгарии 2020-го на него возбудили уголовное дело, после чего Божков бежал в ОАЭ, уже оттуда обвинил власти в многолетнем рэкете, пообещал покончить с диктатурой Борисова и объявил о создании своей партии. Сейчас он считается кандидатом в депутаты болгарского парламента.

Таким образом, в одном коротком списке американцы объединили двух людей, которые не просто относятся к противостоящим политическим лагерям, но и ненавидят друг друга.

Божков богаче Пеевски. Предполагается, что он богаче вообще всех в Болгарии, а свое миллиардное состояние заработал «с нуля» в девяностые, которые у болгар тоже были «лихими». Этапы этого большого пути соответствующие: сперва обменники, потом казино, следом банки и скупка дорожно-строительных кампаний, что открыло Божкову доступ к распределению бюджетных средств.

В представлении американцев, Божков «гангстер» и одна их ключевых фигур в организованной преступности Болгарии. В данном случае американцам можно верить безотносительно специфики личности и карьеры Божкова. Такие определения содержались в знаменитой рабочей переписке Госдепартамента, сперва хакнутой, а потом опубликованной на WikiLeaks в огромном массиве других документов.

То есть это не черный пиар, это имидж. Но, хотя Бажкова считали «мафиозо» уже давно (и простые болгары, надо сказать, с американцами в основном согласны), какие-то действия в его отношении предприняли только сейчас, зато какие. С легкой руки Вашингтона «гангстер» внезапно превратился в российского агента, который «подкупал официальные лица в правительстве» для организации «канала для влияния на болгарских чиновников со стороны российских политических лидеров».

В этой связи вспоминается скандал, инициированный болгарским националистом Валерием Симеоновом - яростным русофобом (что для болгарских националистов, к слову, не всегда характерно) и одним из политических партнеров Борисова. Например, он обвинял патриарха Кирилла в том, что глава РПЦ некогда был «второразрядным агентов КГБ», а главу СВР Сергея Нарышкина в том, что он пытался освободить Божкова.

Когда миллиардер сбежал в Дубай, его там арестовали по запросу Софии. А вскоре после этого ОАЭ посетила российская делегация, возглавляемая Нарышкиным. Симеонов эти события связывает, а об источниках столь глубокой информированности умалчивает.

Факт встречи Нарышкина с премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом в СВР не отрицают, но судьбу Божкова как предмет переговоров отвергают категорически. А заявления Симеонова там оценили как часть «масштабной кампании по дискредитации политических и общественных деятелей, которые выступают за налаживание добрососедских отношений с Россией».

«В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих "сенсационных" сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и поощряемый американцами, которые направляют его работу против российских интересов», - подчеркнули в СВР.

Как бы там ни было, если российская разведка использует в Болгарии какие-нибудь «каналы влияния», то это ее дело. Американцы с той же целью никакими каналами не брезгуют. Имидж черногорского президента Джукановича вряд ли лучше, чем у олигарха Божкова (и тэги примерно те же - коррупция, ОПГ, контрабанда), а в «странах третьего мира» клиентеллой США подчас являются откровенные террористы и головорезы, одна Сирия чего стоит.

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Но более вероятным представляется другое объяснение: США решили навести некоторую порядок на подведомственной им территории, а заодно, привычным движением, «замазать» Москву, прямо связав ее с одиозным олигархом и подставив пророссийские силы в Болгарии накануне новых выборов.

Что же касается Пеевски, он, прежде всего, торговец влиянием, а не американская пешка, то есть в одних ситуациях может быть союзником, а в других конкурентом. При этом администрация Байдена (вполне возможно, после консультаций с Брюсселем), судя по всему, хочет отмежеваться от Борисова - слишком токсичного персонажа, которого на Западе давно недолюбливают, несмотря на его жесткую проевропейскую, проамериканскую и антироссийскую ориентацию.

Правда, пока не очень понятно, кем Запад хочет заменить Борисова в мафиозной конструкции болгарской власти. И чего в этих санкциях больше: перераспределения фигур или наивной попытки сделать болгарский коррумпированный режим чуть менее коррумпированным, потому что в последние годы сращивание преступности и власти в стране приобрело поистине постыдный размах.

Даже если второе, болгарам все равно не позавидуешь. Помниться, что-то подобное - «цивилизованную страну без олигархов и коррупции» те же американцы пытались построить на месте Украины. Стало хуже, а будет еще хуже.