США ударили по «русофобам» и «русофилам» Болгарии

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Минобороны предупредило о начале новой холодной войны

3 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:46  |  vz.ru
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«Денежный дождь» грозит обрушить мировую экономику

Денег во всем мире стало слишком много Sukree Sukplang/Reuters
Триллионы долларов, потраченные на борьбу с коронавирусным кризисом, начинают менять саму основу всех мировых финансов. «Невероятная перегретость всех рынков, от фондовых до криптовалютных», – так описывают происходящее аналитики и предупреждают: налицо все признаки подготовки к крупнейшему мировому кризису.  Подробности...
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Молодые политики России определили будущее Мавзолея Ленина

Любые манипуляции с саркофагом Ленина заденут чувства коммунистов не только в России, но и в Китае Сергей Гунеев/РИА Новости
Предстоящие осенью выборы в Госдуму становятся фоном для обсуждения вопросов, решение по которым остается не найденным многие годы. Одной из таких тем считается дискуссия о перезахоронении основателя СССР Владимира Ленина. Мнения тяжеловесов постсоветской политики на сей счет давно известны. А как видят судьбу Мавзолея молодые лидеры? Газета ВЗГЛЯД решила опросить партийцев нового поколения. Подробности...
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Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
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НАТО научит украинцев воевать списанным американским оружием

В Минобороны РФ утверждают, что натовские военные вооружат Киев под прикрытием учений Денис Петров/РИА Новости
Предстоящие военно-морские учения Sea Breeze станут прикрытием для поставок Украине вооружений из стран НАТО. Об этом заявили в Минобороны России. Киев регулярно запрашивает у Запада наступательные вооружения, но в большинстве случаев получает отказы. Зачем НАТО потребовалось прикрытие для поставок вооружений Украине и как они усилят боевые возможности ВСУ? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Украина сдает оборонку иностранцам

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Начавшаяся реформа украинского ОПК в любом случае направлена на создание условий, которые позволят крупным иностранным компаниям не только владеть львиной долей активов в этом секторе, но еще и участвовать в управлении им в целом в качестве проводников политики собственных государств. Подробности...
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Хватит ли России денег на новые вооружения

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
На какое оружие тратить деньги, решают зачастую не те, кто им будет воевать. И выбор между тем, сделать ли серию боевых единиц по умеренной цене за каждую, или ввалить кучу денег в изначально мертвый штучный проект с нулевой боевой эффективностью, у нас тоже делают зачастую не военные. Подробности...
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Латыши обманули Чулпан Хаматову

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Чудны дела твои, Господи... Латышские актеры-режиссеры, даже самые упоротые националисты, сейчас всей душой стремятся в Россию, учат ненавистный русский язык. А тут вдруг российская звезда Чулпан Хаматова уезжает из России в мою забытую богом Латвию. Подробности...
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    США ударили по «русофобам» и «русофилам» Болгарии

    Васил Божков и Делян Пеевски ненавидят друг друга    3 июня 2021, 17:45
    Фото: REUTERS/Desislava Komarova,
    Presscentar Dps/Youtube
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Минфин США ввел санкции против нескольких знаковых фигур болгарской политики. Теперь их активы будут заморожены, а сделки с ними станут уголовно наказуемыми для американцев. Самое интересное не в том, что среди этих фигур есть те, кого называют «российскими агентами». А в том, что Вашингтон также нанес удар по основе русофобского, коррумпированного и… проамерикаеского режима Болгарии.

    Мы привыкли, что США вводят санкции против чиновников и политиков России, Белоруссии, Венесуэлы, в крайнем случае - Украины, если речь идет об окружении бывшего президента Виктора Януковича или русскоязычной оппозиции. Но в этот раз, задействовав хорошо известный у нас «Акт Магнитского», американцы наложили ограничения на трех болгар и 64 связанные с ними организации, включая софийский баскетбольный клуб ЦСКА.

    Вот имена этой троицы: бизнесмен Васил Божков, бывший депутат парламента Делян Пеевски и член Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязков. Формальные регалии, мягко говоря, не впечатляют, но первые двое известны в Болгарии каждому - и обоих народ не любит.  

    Что же касается третьего, Желязкова, «братушки» публикуют сейчас десятки статей под типовым заголовком «кто такой Железков?» и приходят к выводу, что это «лейтенант Пеевски». Проработав в болгарских спецслужбах 20 лет - с 1981-го по 2001-й, он был уволен из Службы национальной безопасности за «нелояльность» и «коррупцию», после чего сделал карьеру в энергетических корпорациях и, как считается, стал «связующим звеном» между Пеевски с одной стороны и силовиками и ТЭК с другой.

    К Пеевски и остальным мы еще вернемся, но сразу подчеркнем, что в Госдепе США знали обо всех этих неоднозначных личностях и их неоднозначных поступках уже полтора-два десятилетия, а зашевелились только сейчас. Или, иначе говоря, через три недели после того, когда был вынужден уйти в отставку Бойко Борисов - русофоб, преданный вассал США и многолетний премьер-министр Болгарии.

    Его партия ГЕРБ вновь выиграла апрельские выборы, буквально разгромив социалистическую и, как считается, лояльную к России оппозицию, но коалицию в парламенте собрать не смогла. Пользуясь этим, в середине мая президент Болгарии Румен Радев (еще один «условно пророссийский» политик) с очевидным удовольствием отстранил ненавидимого им Борисова от должности и назначил новые выборы на июль. 

    А несколько дней назад Радев уволил главу болгарской контрразведки SANS за «ущерб престижу службы». В ГЕРБ, недолго думая, заявили, что президент таким образом мстит за раскрытие в Болгарии «российской шпионской сети» (которое еще больше ухудшило и без того крайне напряженные отношения между Москвой и Софией). 

    Есть ли между этими событиями и санкциями США какая-то связь, нам неведомо, а американцы не признаются. Наверняка есть - хоть какая-нибудь, но надо понимать, что Вашингтону сейчас жаловаться особо и не на что, поскольку временным премьером Болгарии стал бригадный генерал Стефан Янев - бывший военный атташе в США, которого американцы впоследствии рекомендовали Софии назначить на ответственные посты в минобороны.

    При этом Вашингтон со своими санкциями не помогает Борисову - «своему человечку», а топит его, о чем говорит присутствие в санкционном списке Деляна Пеевски.

    Если описать этого бизнесмена в двух словах, эти слова «олигарх» и «медиамагнат». Он контролирует 80% газет страны и несколько крупных телеканалов. Наличие такой империи - одна из причин того, что партия Борисова пять раз выигрывала выборы (строго говоря, все парламентские выборы, в которых участвовала), а самому Борисову удавалось оставаться во власти столь долго, несмотря на многочисленные коррупционные скандалы.

    За это время Болгария стала страной с, как считают международные правозащитные организации, наименьшем уровнем свободы прессы из всех государств Евросоюза.

    Болгары считают, что Борисов и Пеевски - одна «шайка-лейка», но, чтобы это понимать, не нужно быть болгарином. А третий в их триумвирате еще один олигарх - лидер формально оппозиционной партии Движение за права и свободы (ДПС) Ахмед Доган, которая аккумулирует голоса турецкого меньшинства страны. К ДПС принадлежал и Пеевски, пока был депутатом.

    Против Пеевски болгарский народ восставал дважды. Впервые - в 2007-м, когда партия ГЕРБ выиграла свои первые выборы и назначила олигарха главой Государственного агентства национальной безопасности. Под давлением уличных протестов это решение было отменено.

    В 2020 году грянуло уже полномасштабное политическое противостояние, начавшееся с того, что охрана Догана выгнала нескольких активистов с государственного пляжа, рядом с которым был отстроен особняк турецкого олигарха. В это противостояние вошли многодневные и многотысячные шествия, попытка организовать круглосуточный «майдан», штурм парламента, жестокий разгон протестов, громкие уголовные дела. Главным требованием протестующих была отставка Борисова и отстранение от власти двух «серых кардиналов» - Догана и Пеевски.

    Среди тех политиков, кто выступал на стороне протестующих, были социалисты и президент Радев, то есть на болгарском «майдане», грубо говоря, стояли наши люди. Одним из его активных, но заочных участников стал и бизнесмен Васил Божков - третий фигурант санкционного списка США. В «предреволюционной» Болгарии 2020-го на него возбудили уголовное дело, после чего Божков бежал в ОАЭ, уже оттуда обвинил власти в многолетнем рэкете, пообещал покончить с диктатурой Борисова и объявил о создании своей партии. Сейчас он считается кандидатом в депутаты болгарского парламента.

    Таким образом, в одном коротком списке американцы объединили двух людей, которые не просто относятся к противостоящим политическим лагерям, но и ненавидят друг друга.

    Божков богаче Пеевски. Предполагается, что он богаче вообще всех в Болгарии, а свое миллиардное состояние заработал «с нуля» в девяностые, которые у болгар тоже были «лихими». Этапы этого большого пути соответствующие: сперва обменники, потом казино, следом банки и скупка дорожно-строительных кампаний, что открыло Божкову доступ к распределению бюджетных средств.

    В представлении американцев, Божков «гангстер» и одна их ключевых фигур в организованной преступности Болгарии. В данном случае американцам можно верить безотносительно специфики личности и карьеры Божкова. Такие определения содержались в знаменитой рабочей переписке Госдепартамента, сперва хакнутой, а потом опубликованной на WikiLeaks в огромном массиве других документов.

    То есть это не черный пиар, это имидж. Но, хотя Бажкова считали «мафиозо» уже давно (и простые болгары, надо сказать, с американцами в основном согласны), какие-то действия в его отношении предприняли только сейчас, зато какие. С легкой руки Вашингтона «гангстер» внезапно превратился в российского агента, который «подкупал официальные лица в правительстве» для организации «канала для влияния на болгарских чиновников со стороны российских политических лидеров». 

    В этой связи вспоминается скандал, инициированный болгарским националистом Валерием Симеоновом - яростным русофобом (что для болгарских националистов, к слову, не всегда характерно) и одним из политических партнеров Борисова. Например, он обвинял патриарха Кирилла в том, что глава РПЦ некогда был «второразрядным агентов КГБ», а главу СВР Сергея Нарышкина в том, что он пытался освободить Божкова.

    Когда миллиардер сбежал в Дубай, его там арестовали по запросу Софии. А вскоре после этого ОАЭ посетила российская делегация, возглавляемая Нарышкиным. Симеонов эти события связывает, а об источниках столь глубокой информированности умалчивает.

    Факт встречи Нарышкина с премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом в СВР не отрицают, но судьбу Божкова как предмет переговоров отвергают категорически. А заявления Симеонова там оценили как часть «масштабной кампании по дискредитации политических и общественных деятелей, которые выступают за налаживание добрососедских отношений с Россией».

    «В результате проведенного нами расследования установлено, что первоисточником этих "сенсационных" сведений является представитель спецслужб Болгарии в одной из стран региона, контролируемый и поощряемый американцами, которые направляют его работу против российских интересов», - подчеркнули в СВР.

    Как бы там ни было, если российская разведка использует в Болгарии какие-нибудь «каналы влияния», то это ее дело. Американцы с той же целью никакими каналами не брезгуют. Имидж черногорского президента Джукановича вряд ли лучше, чем у олигарха Божкова (и тэги примерно те же - коррупция, ОПГ, контрабанда), а в «странах третьего мира» клиентеллой США подчас являются откровенные террористы и головорезы, одна Сирия чего стоит.

    Но более вероятным представляется другое объяснение: США решили навести некоторую порядок на подведомственной им территории, а заодно, привычным движением, «замазать» Москву, прямо связав ее с одиозным олигархом и подставив пророссийские силы в Болгарии накануне новых выборов.

    Что же касается Пеевски, он, прежде всего, торговец влиянием, а не американская пешка, то есть в одних ситуациях может быть союзником, а в других конкурентом. При этом администрация Байдена (вполне возможно, после консультаций с Брюсселем), судя по всему, хочет отмежеваться от Борисова - слишком токсичного персонажа, которого на Западе давно недолюбливают, несмотря на его жесткую проевропейскую, проамериканскую и антироссийскую ориентацию.

    Правда, пока не очень понятно, кем Запад хочет заменить Борисова в мафиозной конструкции болгарской власти. И чего в этих санкциях больше: перераспределения фигур или наивной попытки сделать болгарский коррумпированный режим чуть менее коррумпированным, потому что в последние годы сращивание преступности и власти в стране приобрело поистине постыдный размах.

    Даже если второе, болгарам все равно не позавидуешь. Помниться, что-то подобное - «цивилизованную страну без олигархов и коррупции» те же американцы пытались построить на месте Украины. Стало хуже, а будет еще хуже.


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