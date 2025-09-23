Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

Tекст: Андрей Резчиков

В ходе последней ночной атаки дронов на российские регионы Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово применяли воздушные шары. Об этом сообщили источники РБК в Минобороны России. По данным ведомства, ночью над страной дежурные средства противовоздушной обороны поразили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. «Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», – сказал источник изданию.

Атаки ВСУ с использованием малоразмерных воздушных шаров (МВШ) с взрывчаткой, замаскированных под метеозонды и получивших название «шары-террористы», российские военные начали фиксировать с весны прошлого года. В апреле 2024 года российская система ПВО уничтожила три метеозонда в Брянской области, а в мае – в подмосковной Балашихе, когда обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино, пострадавших не было.

В июне того же года МВШ был уничтожен над территорией Белгородской области. В начале года ВСУ перед попыткой контрнаступления в Курской области попробовали провести разведку боем с помощью воздушного шара-террориста, который кроме разведывательной функции мог нести несколько мин с целью устроить диверсию на местном стратегическом объекте. Однако этот летательный аппарат уничтожили российские силы ПВО.

Россия тоже использовала воздушные шары, но исключительно для создания ложных целей для украинской ПВО. Командование Воздушных сил Украины в феврале 2023 года сообщало об использовании российскими военными воздушных шаров с уголковыми отражателями, что делает их для ПВО противника похожими на настоящую цель.

«Преимущественно воздушные шары используются в двух случаях. Во-первых, для сбора разведывательной информации. Для этого на них крепят соответствующую аппаратуру, которая может передавать данные о размещении средств противовоздушной обороны, радиолокационных станций», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Другая основная функция – это превращение шара в ретранслятор и усилитель сигнала управления беспилотниками. Благодаря этому БПЛА управляется на расстоянии на десятки или даже сотни километров дальше, чем изначально заложено в его технических характеристиках. В свою очередь авиаэксперт Роман Гусаров отмечает, что

назначение шара во многом зависит от его габаритов. «Такой шар может быть размером с дирижабль или обычный метеозонд. В зависимости от этого он может использоваться в качестве ретранслятора или для проведения разведки»,

– пояснил Гусаров. Аналитик напомнил, что ранее Израиль использовал крупные аэростаты, привязанные на тросах к земле, исключительно для разведки, чтобы обнаружить, например, продвижение бронетехники на территории соседней страны.

«С помощью шара можно поднять на большую высоту дрон, а затем сбросить его и за счет этого увеличить дальность полета. В этот раз шары использовались параллельно при запуске беспилотников, поэтому скорее всего это были ретрансляторы, которые за счет большой высоты увеличивают дальность покрытия сигнала. Такие шары запускают на короткое время и неважно, куда он потом полетит. Украина явно запускает шары с военной целью», – добавил собеседник.

«Это уже не первая операция ВСУ с использованием воздушных шаров, которые Украине поставляет Британия. Британцы дают украинским военным свои аппараты для проверки в реальных боевых условиях. Но не исключено, что шары могут запускать с территории Польши. Струйные течения ветров на больших и средних высотах, как правило, двигаются циркулярно с запада на восток, то есть вся территория России попадает под контроль этих объектов», – добавляет генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

По мнению собеседника, один малоразмерный шар может нести несколько мин различной мощности. Взрывчатку возможно дистанционно активировать, если удастся долететь до вероятной цели – отслеживание полета шара осуществляется через GPS-трекеры. Кроме того, шар можно приспособить для распространения биологически активных или химических веществ с целью заражения территории и водоемов.

«Воздушный шар – древнее оружие, но очень опасное сегодня. Из-за непредсказуемого ветра шар может просто пролететь мимо цели и ничего не сбросить, а потом самоликвидироваться в воздухе. А если аппарат проводит разведку, то данные передаются через систему спутников в режиме реального времени», – пояснил Попов.

МВШ способны сбрасывать бомбы по сигналу GPS, причем в разных местах, это позволяет противнику наращивать террористическую активность. Кроме того, они оборудованы управляющей электроникой, балластом и источниками питания. На некоторых шарах закреплены 81-мм мины.

По мнению Онуфриенко, шары неудобны для сбора разведданных прежде всего из-за переменчивости погодных условий и направлений ветра. «Эти аппараты неуправляемы и летят куда вздумается, а не туда, куда удобно оператору. В силу этого эффективность этих средств не очень высока. Поэтому до сих пор воздушные шары не заняли свою нишу, как средства проведения разведки», – подчеркнул спикер.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что запуск таких шаров – это тот редкий случай, когда Украине могут даже не требоваться высококлассные специалисты или помощь со стороны западных спецслужб.

Так, по словам Гусарова, для запуска МВШ достаточно данных от глобальных метеорологических служб. Эта информация доступна по платной подписке. «Метеостанции посеяны по всему земному шару. Эти данные стекаются в единый центр для обработки. Но вопрос в том, что погоду нельзя предсказать на 100% и в этом смысле шары очень уязвимы», – подчеркнул эксперт.

Использовать ветер с постоянным направлением, как это ранее сделал Китай, чей метеозонд долетел до США, можно только при помощи крупных шаров на большой высоте. «Это серьезные летательные аппараты. Если бы Украина запустила в сторону России что-то крупное, то, наверное, уже была бы информация о перехвате», – рассуждает спикер. Однако Попов добавляет, что

во многих случаях воздушные потоки можно довольно четко просчитать. «Этим занимаются военные метеорологи, существуют различные математические модели по обработке данных, в том числе из космоса. Зная точные метеоусловия, шар можно направить в сторону, например, конкретного НПЗ. Успех такой операции можно гарантировать на 40-60%»,

– отметил генерал-майор. У Украины, считает эксперт, таких специалистов нет, вся необходимая информация поступает от британских военных и спецслужб. «ВСУ получают координаты и точные данные по заправке и размерам шаров, сколько гелия или водорода использовать, какое давление необходимо», – отметил Попов.

По словам Гусарова, у России есть возможность сбивать эти шары. «Высота полета обычного воздушного шара ограничена. Опасность лишь в том, что его может занести на воздушную трассу, где летают самолеты – и вот тут уже возникают реальные угрозы», – подчеркнул эксперт.

Попов напомнил о большом опыте России по борьбе с подобными целями. Еще в советское время был специально разработан высотный дозвуковой разведчик М-55 «Геофизика» для перехвата высотных разведывательных аэростатов, регулярно запускавшихся американскими спецслужбами и залетавших иногда на значительные расстояния вглубь территории СССР.

«Тогда эти шары были большими, потому что аппаратура была крупногабаритной – передатчики, приемники, системы разведки. А сейчас все минималистичное. Системы управления и передачи информации можно уместить в корпусе размером со спичечный коробок. Даже если на борту есть оптические средства наблюдения или боевая нагрузка, то они тоже достаточно небольших размеров», – пояснил спикер.

Эксперт подчеркивает, что необходимо также создавать более активную систему ПВО. «Главное – количество. Военных нужно обеспечивать радиолокационными и оптикоэлектронными системами наблюдения и контроля воздушного пространства в помощь средствам ПВО. Это вопрос обеспечения гарантированной безопасности наших рубежей и территорий», – считает Попов.