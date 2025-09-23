  • Новость часаГлава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 21:00 • Общество

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время.

    В ходе последней ночной атаки дронов на российские регионы Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово применяли воздушные шары. Об этом сообщили источники РБК в Минобороны России. По данным ведомства, ночью над страной дежурные средства противовоздушной обороны поразили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. «Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», – сказал источник изданию.

    Атаки ВСУ с использованием малоразмерных воздушных шаров (МВШ) с взрывчаткой, замаскированных под метеозонды и получивших название «шары-террористы», российские военные начали фиксировать с весны прошлого года. В апреле 2024 года российская система ПВО уничтожила три метеозонда в Брянской области, а в мае – в подмосковной Балашихе, когда обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино, пострадавших не было.

    В июне того же года МВШ был уничтожен над территорией Белгородской области. В начале года ВСУ перед попыткой контрнаступления в Курской области попробовали провести разведку боем с помощью воздушного шара-террориста, который кроме разведывательной функции мог нести несколько мин с целью устроить диверсию на местном стратегическом объекте. Однако этот летательный аппарат уничтожили российские силы ПВО.

    Россия тоже использовала воздушные шары, но исключительно для создания ложных целей для украинской ПВО. Командование Воздушных сил Украины в феврале 2023 года сообщало об использовании российскими военными воздушных шаров с уголковыми отражателями, что делает их для ПВО противника похожими на настоящую цель.

    «Преимущественно воздушные шары используются в двух случаях. Во-первых, для сбора разведывательной информации. Для этого на них крепят соответствующую аппаратуру, которая может передавать данные о размещении средств противовоздушной обороны, радиолокационных станций», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Другая основная функция – это превращение шара в ретранслятор и усилитель сигнала управления беспилотниками. Благодаря этому БПЛА управляется на расстоянии на десятки или даже сотни километров дальше, чем изначально заложено в его технических характеристиках. В свою очередь авиаэксперт Роман Гусаров отмечает, что

    назначение шара во многом зависит от его габаритов. «Такой шар может быть размером с дирижабль или обычный метеозонд. В зависимости от этого он может использоваться в качестве ретранслятора или для проведения разведки»,

    – пояснил Гусаров. Аналитик напомнил, что ранее Израиль использовал крупные аэростаты, привязанные на тросах к земле, исключительно для разведки, чтобы обнаружить, например, продвижение бронетехники на территории соседней страны.

    «С помощью шара можно поднять на большую высоту дрон, а затем сбросить его и за счет этого увеличить дальность полета. В этот раз шары использовались параллельно при запуске беспилотников, поэтому скорее всего это были ретрансляторы, которые за счет большой высоты увеличивают дальность покрытия сигнала. Такие шары запускают на короткое время и неважно, куда он потом полетит. Украина явно запускает шары с военной целью», – добавил собеседник.

    «Это уже не первая операция ВСУ с использованием воздушных шаров, которые Украине поставляет Британия. Британцы дают украинским военным свои аппараты для проверки в реальных боевых условиях. Но не исключено, что шары могут запускать с территории Польши. Струйные течения ветров на больших и средних высотах, как правило, двигаются циркулярно с запада на восток, то есть вся территория России попадает под контроль этих объектов», – добавляет генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

    По мнению собеседника, один малоразмерный шар может нести несколько мин различной мощности. Взрывчатку возможно дистанционно активировать, если удастся долететь до вероятной цели – отслеживание полета шара осуществляется через GPS-трекеры. Кроме того, шар можно приспособить для распространения биологически активных или химических веществ с целью заражения территории и водоемов.

    «Воздушный шар – древнее оружие, но очень опасное сегодня. Из-за непредсказуемого ветра шар может просто пролететь мимо цели и ничего не сбросить, а потом самоликвидироваться в воздухе. А если аппарат проводит разведку, то данные передаются через систему спутников в режиме реального времени», – пояснил Попов.

    МВШ способны сбрасывать бомбы по сигналу GPS, причем в разных местах, это позволяет противнику наращивать террористическую активность. Кроме того, они оборудованы управляющей электроникой, балластом и источниками питания. На некоторых шарах закреплены 81-мм мины.

    По мнению Онуфриенко, шары неудобны для сбора разведданных прежде всего из-за переменчивости погодных условий и направлений ветра. «Эти аппараты неуправляемы и летят куда вздумается, а не туда, куда удобно оператору. В силу этого эффективность этих средств не очень высока. Поэтому до сих пор воздушные шары не заняли свою нишу, как средства проведения разведки», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что запуск таких шаров – это тот редкий случай, когда Украине могут даже не требоваться высококлассные специалисты или помощь со стороны западных спецслужб.

    Так, по словам Гусарова, для запуска МВШ достаточно данных от глобальных метеорологических служб. Эта информация доступна по платной подписке. «Метеостанции посеяны по всему земному шару. Эти данные стекаются в единый центр для обработки. Но вопрос в том, что погоду нельзя предсказать на 100% и в этом смысле шары очень уязвимы», – подчеркнул эксперт.

    Использовать ветер с постоянным направлением, как это ранее сделал Китай, чей метеозонд долетел до США, можно только при помощи крупных шаров на большой высоте. «Это серьезные летательные аппараты. Если бы Украина запустила в сторону России что-то крупное, то, наверное, уже была бы информация о перехвате», – рассуждает спикер. Однако Попов добавляет, что

    во многих случаях воздушные потоки можно довольно четко просчитать. «Этим занимаются военные метеорологи, существуют различные математические модели по обработке данных, в том числе из космоса. Зная точные метеоусловия, шар можно направить в сторону, например, конкретного НПЗ. Успех такой операции можно гарантировать на 40-60%»,

    – отметил генерал-майор. У Украины, считает эксперт, таких специалистов нет, вся необходимая информация поступает от британских военных и спецслужб. «ВСУ получают координаты и точные данные по заправке и размерам шаров, сколько гелия или водорода использовать, какое давление необходимо», – отметил Попов.

    По словам Гусарова, у России есть возможность сбивать эти шары. «Высота полета обычного воздушного шара ограничена. Опасность лишь в том, что его может занести на воздушную трассу, где летают самолеты – и вот тут уже возникают реальные угрозы», – подчеркнул эксперт.

    Попов напомнил о большом опыте России по борьбе с подобными целями. Еще в советское время был специально разработан высотный дозвуковой разведчик М-55 «Геофизика» для перехвата высотных разведывательных аэростатов, регулярно запускавшихся американскими спецслужбами и залетавших иногда на значительные расстояния вглубь территории СССР.

    «Тогда эти шары были большими, потому что аппаратура была крупногабаритной – передатчики, приемники, системы разведки. А сейчас все минималистичное. Системы управления и передачи информации можно уместить в корпусе размером со спичечный коробок. Даже если на борту есть оптические средства наблюдения или боевая нагрузка, то они тоже достаточно небольших размеров», – пояснил спикер.

    Эксперт подчеркивает, что необходимо также создавать более активную систему ПВО. «Главное – количество. Военных нужно обеспечивать радиолокационными и оптикоэлектронными системами наблюдения и контроля воздушного пространства в помощь средствам ПВО. Это вопрос обеспечения гарантированной безопасности наших рубежей и территорий», – считает Попов.

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом?

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

