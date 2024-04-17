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    17 апреля 2024, 20:20 • Общество

    Украина приспособила для террора воздушные шары

    Украина приспособила для террора воздушные шары
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украина начала регулярно запускать в сторону России малоразмерные воздушные шары, замаскированные под метеозонды. Они едва заметны для ПВО, но при этом могут нести взрывчатку и средства для ведения разведки. Эксперты расходятся во мнениях о том, как эффективно противостоять этой угрозе, но предупреждают: движение шара непредсказуемо и может привести к самым неожиданным последствиям.

    Российская система ПВО уничтожила в Брянской области три украинских метеозонда. Как сообщил в среду губернатор Александр Богомаз, обошлось без пострадавших. С весны этого года ВСУ начали запускать воздушные шары со взрывчаткой, замаскированные под метеозонды, чтобы повысить выживаемость этого аппарата.

    Также эти малоразмерные воздушные шары (МВШ) способны сбрасывать бомбы по сигналу GPS. По оценке экспертов, один такой шар способен нести до нескольких мин и произвести сбросы в разных местах. Таким образом, это позволяет противнику наращивать террористическую активность.

    МВШ оборудованы управляющей электроникой, балластом и батарейками типа «Крона» в качестве источника питания. На некоторых шарах закреплены 81-мм мины, другие оборудуют уголковыми отражателями для радаров, чтобы ПВО приняла шар за дрон и выдала свое местоположение.

    Ранее на этой неделе ПВО отработала по беспилотному аэростату в Липецкой области. Еще один аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны в Курской области, о чем во вторник сообщала пресс-служба Минобороны. Ведомство квалифицировало инцидент как попытку Украины нанести террористический удар по российской территории.

    Известно, что воздушные шары использовались в годы холодной войны и неоднократно залетали на территорию СССР. Однако всерьез о возрождении этого вида летательных аппаратов заговорили после громкого инцидента между США и Китаем. В конце января 2023 года высотный воздушный шар из Китая пролетел через воздушное пространство Северной Америки, включая Аляску и Западную Канаду.

    Высказывались опасения, что этот шар может упасть на гражданские объекты, поэтому американские военные не торопились с операцией по ликвидации шара-нарушителя. Кроме того, эксперты ожидали, что у США возникнут сложности с уничтожением этого объекта в силу особенностей мишени, которую представляет из себя шар, наполненный гелием.

    В итоге ВВС США подняли боевую авиацию и сбили китайский шар над своими территориальными водами у побережья Южной Каролины. Однако инцидент имел серьезные политические последствия и сорвал визит госсекретаря США Энтони Блинкина в Китай.

    Украинские шары намного меньше китайских, но с их помощью ВСУ могут решать несколько задач. В экспертной среде считают, что малоразмерные воздушные шары применяются Украиной не только для совершения терактов, но и отвлечения средств противовоздушной обороны, а также в разведывательных целях. Для эффективной борьбы с этой угрозой российским военным еще только предстоит найти методику и средства. А вот для зондирования погоды они Украине не нужны.

    «Украина получает метеоданные из открытых источников или напрямую от американских спутников. По ним можно оценивать силу и направление ветра в зависимости от высоты», – отмечает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, такие шары – дешевая альтернатива беспилотникам.

    Благодаря американским спутникам ВСУ получают самую актуальную информацию о розе ветров, говорит Андрей Красноперов, пилот первого класса, майор запаса ВВС. «Сами же зонды оборудованы оптическими прицелами для сброса взрывчатки на линии фронта или за ней. По сути, это неуправляемый дрон в виде шара», – отмечает спикер.

    «Шар – это действительно дешевая альтернатива беспилотнику, он решает сразу несколько задач. Прежде всего он заставляет реагировать нашу ПВО, таким образом вскрываются районы размещения объектов противовоздушной обороны. Если ПВО реагирует, то можно спланировать маршруты для беспилотников самолетного типа. Также шар сбрасывает взрывчатку над объектом, до которого долетит», – поясняет Леонков.

    Главный недостаток метеозондов – это движение по воле ветра, подчеркивает собеседник. «Даже самые точные прогнозы от метеослужб могут неожиданно измениться. В таком случае шаром управлять невозможно, он полетит в другую сторону или существенно отклонится от своего курса», – пояснил эксперт.

    Красноперов полагает, что ВСУ также используют метеозонды в качестве наблюдательных приборов за линией соприкосновения, но «эти шары не совершат революции на фронте». Однако Леонков заявляет, что проводить полноценную разведку с помощью таких метеозондов довольно проблематично.

    «МВШ работают в разных слоях атмосферы с разными условиями видимости. Но такой малоразмерный шар вряд ли будет выполнять роль разведчика. На него можно установить радиоэлектронную аппаратуру, но тогда у него должны быть более мощные источники питания. В таком случае шар становится сложным техническим изделием», – считает собеседник. Леонков говорит, что

    у российских военных нет проблем с тем, как сбивать украинские метеозонды. С этой задачей способны справляться средства ПВО и авиационные комплексы.

    «Радиолокационные станции видят даже малоразмерные шары, несмотря на то что они двигаются не с такой скоростью, как беспилотники. ВСУ надеются, что РЛС не будут замечать метеозонд, потому что это медленно движущийся объект. У ПВО действительно есть ограничения, чтобы, например, не реагировать на перелеты птиц. Но эти шары, как мы видим по сводкам, все равно засекают и сбивают», – пояснил специалист.

    Однако Красноперов утверждает обратное – такие шары «могут быть не видны радарам, если оболочка шара сделана из целлюлозы и в ней нет металла». Более того, украинские шары не такие большие, как китайский метеозонд, который был сбит над США. «Но мы все равно научимся с ними бороться. Сам шар не виден, но прицельный комплекс для сброса мин, электроника и другое оборудование должны быть заметны для РЛС», – поясняет эксперт.

    По его словам, для уничтожения украинских метеозондов можно использовать не только дорогостоящие ракеты, но и беспилотники. «БПЛА могут находить эти шары в воздухе и уничтожать их касанием, идти на таран. Использовать для этого БПЛА, нежели авиацию, гораздо дешевле», – добавил спикер.

    Эксперты также сходятся в том, что украинские шары, на которых закреплены мины, представляют террористическую угрозу мирному населению. «Вопрос в том, куда упадет эта мина? Сброс может произойти, когда шар будет пролетать над населенным пунктом. В таком случае боеприпас наделает беды. При этом сброс боеприпаса может произойти намеренно над населенным пунктом», – отметил Леонков.

    Красноперов добавляет, что направление полета шара «определяется методом тыка», поэтому его «может занести куда угодно», в том числе обратно на Украину и даже на территорию Польши, где мина тоже способна упасть на гражданское здание. «ВСУ затеяли очень опасное мероприятие. Ветер по высотам может меняться чуть ли не на 180 градусов. Сегодня он один, а завтра другой. Все это создает немало проблем», – предупредил майор запаса ВВС.

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