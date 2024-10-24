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    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

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    24 октября 2024, 17:38 • Новости дня

    Эксперты: «Игра в одни ворота» со стороны Запада завершается благодаря БРИКС

    В Москве эксперты подвели итоги саммита БРИКС в Казани

    Эксперты: «Игра в одни ворота» со стороны Запада завершается благодаря БРИКС
    @ Алексей Даничев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    БРИКС и Россия играют ключевую роль в построении нового миропорядка. При этом Москва стала своего рода идеологическим лидером этого объединения, поэтому ни о какой международной изоляции нашей страны в мире речи не идет. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения».

    «Саммит БРИКС в Казани, на котором были представлены 36 государств, продемонстрировал полное отсутствие так называемой изоляции России в мире. Это же подтверждается многочисленными двусторонними встречами президента Владимира Путина с лидерами других стран», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    Он также указал на значимость подписанной Казанской декларации. «Это серьезный документ, в котором определены ключевые моменты международных отношений современности. Следует отметить, что государствам удалось договориться по самым сложным вопросам. Проделанная работа показывает, что БРИКС и Россия играют ключевую роль в построении нового миропорядка», – пояснил аналитик и добавил, что народы стран БРИКС объединяют общие базисы: справедливость, достоинство, суверенитет, защита традиционных ценностей.

    «Кроме того, как будто подготавливая почву к саммиту БРИКС, Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал уточненные данные по экономическому росту стран мира. Россия вышла на четвертую позицию. Мы опередили Японию. Перед нами Индия, Китай и США – есть куда расти», – напомнил спикер.

    Участники саммита в Казани сделали огромный шаг к качественно новому и справедливому мироустройству, продолжил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ. «Важно и появление института государств-партнеров, которое было учреждено на саммите. Стоит отметить и сигнал для Запада: мы говорим о равных возможностях для всех. Кстати говоря, санкции отмечены в декларации как неэффективные», – добавил он.

    БРИКС за счет насыщения повестки способен заниматься не только экономикой, но и максимально широким спектром других вопросов, указал Алексей Малинин, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. «Так, в блоке о безопасности Казанской декларации серьезное внимание уделено всем актуальным мировым проблемам, например – операции Израиля в секторе Газа и вторжению израильской армии в Южный Ливан», – привел пример спикер.


    «В документе также приветствуются любые дипломатические, посреднические усилия по конфликту на Украине. То есть, страны БРИКС обладают сбалансированной позицией по этому вопросу, чего нельзя сказать про одностороннюю позицию Запада. Также подчеркивается приверженность антиколониальной повестке в Африке. Указана и новая категория партнеров БРИКС сфере урегулирования конфликтов, посредничества, борьбы с терроризмом», – отметил аналитик.

    «Кроме того, БРИКС становится центром мировой финансовой активности, превосходя G7 по вкладу в мировой ВВП по паритету покупательской способности. Этот разрыв будет только расти из-за стремительной динамики демографии и развития внутренних потребительских рынков в мире. Сегодня на БРИКС приходится 36,7% доли в мировом ВВП», – напомнил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, «игра в одни ворота» со стороны Запада завершается благодаря БРИКС. «Глобальные проблемы человечества – продовольственная, энергетическая, климатическая – стали только острее из-за безответственности Запада, а Россия помогает их решать», – добавил он. Эксперты также отметили, что Россия стала своего рода идеологическим лидером стран БРИКС.

    «В Казани очень хорошо продемонстрирована парадигма сосуществования, сотрудничества цивилизаций и признания цивилизациями любого народа, который стремится к развитию и хочет отстаивать свою государственность, суверенитет, культуру. Россия оказалась в центре этой объединяющей площадки. На фоне этого мы наблюдаем, как умирает империализм», – указал Николай Миронов, участник просветительских и образовательных проектов, связанных с интеграцией стран Латинской Америки в БРИКС.

    «БРИКС накапливает опыт сотрудничества. Этот мультикультурный мир – антитеза той палитры, которую предлагает нам коллективный Запад. Запад когда-то постучится в наши двери. И в отличие от того, как он обычно делает, я думаю, что мы эти двери откроем. Потому что мы не за столкновение цивилизаций, а за то, чтобы все цивилизации сосуществовали мирно», – полагает политолог.

    При этом участие России в БРИКС находит серьезную поддержку и внутри страны. «Так, согласно последнему опросу, 87% россиян считают это важным, а 68% опрошенных называют существенным влияние стран объединения на мировую экономику. Причина – в экономической состоятельности БРИКС. 78% россиян согласны с тем, что организация – первый этап формирования нового миропорядка на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды», – заключил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» собрались на «фэмили фото» в Казани
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» собрались на «фэмили фото» в Казани
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры стран формата «БРИКС плюс» собрались на фотографирование в Казани перед началом заседания.

    Лидеры стран формата «аутрич»/«БРИКС плюс» собрались на традиционное «фэмили фото» перед началом заседания в Казани. Президент Владимир Путин, принимающий участие в саммите на правах хозяина, встретил иностранных гостей в «Казань Экспо», передает ТАСС.

    Согласно сложившейся традиции, церемония «фэмили фото» предваряет рабочие мероприятия встреч в верхах. После общего фотографирования лидеры направятся в конференц-зал для участия в пленарном заседании, где будет обсуждаться широкий круг вопросов.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что общение руководителей почти четырех десятков стран, участвующих в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», будет насыщенным и продолжительным. После пленарного заседания главы делегаций продолжат дискуссии за обеденным столом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани, в котором принимают участие лидеры почти 40 государств.

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    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

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    24 октября 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил, что контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «идут в плюс» БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

    «И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в контексте обсуждения вопросов регионального сотрудничества и усиления взаимодействия между странами – участницами БРИКС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», в которой также участвовали главы МИД обеих стран.

    Пашинян на БРИКС заявил о согласовании вопросов для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

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    24 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин предсказал рост влияния Эфиопии в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что роль Эфиопии на мировой арене будет возрастать благодаря ее участию в БРИКС и темпам развития страны.

    Президент России Владимир Путин прогнозирует увеличение значимости Эфиопии в глобальном масштабе, сообщает ТАСС. На саммите в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» он отметил: «Эфиопия активно включилась в работу БРИКС. Уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире она внесет своей вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения».

    Эфиопия, наряду с Египтом, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией, стала полноправным участником БРИКС с 1 января 2024 года. Это решение укрепит позиции объединения, в которое ранее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

    Между тем премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выступая на заседании, заявил о важности обсуждений в рамках БРИКС для ускорения развития стран Глобального Юга. Он подчеркнул, что сотрудничество между развивающимися странами поможет наладить диалог «Юг – Юг» и улучшить глобальное управление.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на саммите БРИКС в Казани, обсудив вопросы интеграции страны в организацию и торгово-экономическое сотрудничество.

    Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.

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    24 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии альтернативы ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на множество вопросов и необходимость адаптации к меняющемуся миру, альтернативы ООН как универсальной международной организации на данный момент не существует, заявил президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Здесь, конечно, много вопросов, мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Тем не менее на данный момент в мире отсутствует другая универсальная международная организация, подчеркнул Путин.

    Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС. Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство этим решением Гутерриша. На саммите БРИКС генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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    24 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о смене основанной на долларе пост-Бреттон-Вудской системы

    Путин отметил естественные изменения в мировой экономике и упадок лидерства США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли.

    Он отметил, что США теряют свое лидерство, и подчеркнул важность придания этой трансформации цивилизованного характера, сообщает ТАСС.

    Путин указал, что мировая экономика переживает естественные изменения, и призвал к цивилизованному подходу в процессе трансформации. Он отметил, что Бреттон-Вудская система, которая долгое время служила основой международной финансовой структуры, была основана на стабильности доллара, в том числе из-за привязки к золоту.

    Российский лидер напомнил о Ямайских соглашениях, которые изменили привязку доллара, и отметил, что единственным фактором стабильности оставалась мощь экономики США. По его словам, это время уходит, и мир стоит на пороге новых экономических реалий.

    Ранее Путин заявил на саммите БРИКС, что использование доллара как оружия является ошибкой, и Россия, хотя и не отказывается от доллара, вынуждена искать альтернативы для сотрудничества.

    Он также отметил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику.

    Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет лучше SWIFT.

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    24 октября 2024, 11:07 • Новости дня
    Путин отметил успешность формата «БРИКС плюс/аутрич» для открытого диалога

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что формат «БРИКС плюс/аутрич» зарекомендовал себя как эффективная платформа для прямого и открытого диалога. Об этом он заявил на заключительном заседании саммита БРИКС в Казани, передает РИА «Новости». По словам главы государства, расширенный формат позволяет членам объединения общаться непосредственно с друзьями и партнерами.

    «В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяет общая история жизни в едином государстве», – отметил Путин.

    Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября и объединяет все больше участников. Аутрич-практика подразумевает взаимодействие членов БРИКС как друг с другом, так и с внешними партнерами.

    БРИКС была основана в 2006 году, и с января 2024 года Россия возглавила это межгосударственное объединение. Новыми членами БРИКС стали Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, присоединившись к России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР. Россия в рамках председательства в БРИКС придерживается курса на укрепление многосторонности для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности, организуя более 200 мероприятий различной направленности.

    Ранее в Казани началось пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич», которое открыл президент России Владимир Путин, участие в нем принимают лидеры почти 40 государств.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отказался уточнять, какие страны претендуют на статус партнеров БРИКС и на каких условиях они могут его получить.

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    24 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера

    Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию.

    Это заявление он сделал в интервью «Известиям» в рамках саммита, проходящего в Казани. Лукашенко отметил: «Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», подчеркнув важность этого шага для страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Он заявил о готовности Белоруссии вступить в это объединение, отметив его потенциал в приближении конца доминирования коллективного Запада.

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    24 октября 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин назвал иллюзорными расчеты на стратегическое поражение России

    Владимир Путин назвал иллюзорными попытки нанести России стратегическое поражение

    Путин назвал иллюзорными расчеты на стратегическое поражение России
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» заявил, что попытки нанести стратегическое поражение России являются иллюзорными и игнорируют историческое единство и силу духа ее народа.

    Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто стремится нанести России стратегическое поражение, не осознают историю страны, передает РИА Новости.

    «Сейчас вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», – заявил Путин.

    Российский лидер сделал это заявление на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич».

    Путин подчеркнул, что Россия является сильной и единой страной, и любые попытки ее ослабления не приведут к успеху. Он также отметил, что существующие в отношении России планы и цели, направленные на ее поражение, не будут реализованы ввиду консолидации и силы российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами, а в Казани началось пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич», открытое президентом Владимиром Путиным, с участием лидеров почти 40 государств.

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    24 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Гутерриш рассказал о роли БРИКС в укреплении глобальной безопасности

    Генсек ООН Гутерриш выразил уверенность в роли БРИКС в укреплении международной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

    На заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани Гутерриш выразил мнение о возможности БРИКС способствовать укреплению международной безопасности и защите суверенитета государств. Об этом сообщает ТАСС.

    По его словам, поддержка БРИКС может быть значимой в отстаивании ценностей Устава ООН, таких как верховенство закона и принципы территориальной целостности и политической независимости всех государств.

    Гутерриш подчеркнул, что недавний Саммит будущего, прошедший в штаб-квартире ООН, вывел на первый план необходимость укрепления многосторонности для глобального развития и безопасности. Он отметил важность подкрепления слов конкретными действиями и выразил веру в БРИКС как в сообщество, которое способно сыграть ключевую роль в достижении этих целей.

    Напомним, Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань и призвал к справедливому миру на Украине на основе Устава ООН и международного права.

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    24 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в использовании Украины против России

    Путин заявил, что Запад использует Украину для угроз безопасности России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, передает ТАСС. Это заявление было сделано на саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого – это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей», – подчеркнул Путин.

    Президент России выразил обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин планировал обсудить с Тайипом Эрдоганом кризис на Украине.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    Россия сожалеет о наличии вооруженных конфликтов в мире, включая ситуацию на Украине, заявил президент страны Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», сообщает ТАСС.

    «Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», – сказал Путин после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса, акцентируя внимание на том, что ситуация требует особого внимания.

    Путин добавил, что Россия будет продолжать прилагать усилия для урегулирования конфликтов на международной арене, подчеркивая важность мирных переговоров и дипломатических путей решения. Российский лидер отметил, что такие подходы являются основными приоритетами страны в международной политике.

    Ранее президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.

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