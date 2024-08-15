Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написал Сладков в своем Telegram-канале, солдаты ВСУ, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и, что особо опасно, в российскую военную форму, пытаясь вести диверсионную работу в серых зонах и даже в российском тылу.

Военкор отметил, что именно режим КТО (контртеррористической операции) позволяет российским военным применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов.

По словам Сладкова, режим КТО в курском варианте предусматривает единое руководство в противодействии диверсантам, создание отдельной группировки, в которую входят представители ФСБ, МВД, Росгвардии, МО, МЧС, и введение особых полномочий сотрудников спецслужб и словников. Военкор добавил, что все эти действия отработаны на практике в других регионах России, при реальной террористической опасности, и всегда имели положительный результат.

«Вот и в случае борьбы с диверсантами в Курской области он уже есть, только о нем не сразу скажут. ЧК есть ЧК, и это правильно», – написал Сладков.

Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.