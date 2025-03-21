Гехт официально представлена в качестве врио главы Ненецкого автономного округа

Глава правительства Сербии обратился с просьбой к России

Сербия попросила Россию помочь в расследовании применения «звуковой пушки»

Tекст: Вера Басилая

Вучевич направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой привлечь российских специалистов к расследованию обвинений в применении «звуковой пушки», передает «Газета. Ru».

Вучевич подчеркнул, что обращение согласовано с президентом Сербии Александром Вучичем.

По его словам, Россия, как стратегический партнер Сербии, может предоставить экспертов для проверки обвинений, выдвигаемых оппозицией против властей. Он заявил, что российские специалисты помогут опровергнуть «умышленное искажение информации», распространяемое оппозиционерами.

Вучевич также отметил, что между Сербией и Россией существуют исторические связи, а помощь Москвы важна для защиты суверенитета страны. Он подчеркнул, что Сербия сталкивается с «мощными ударами по суверенитету», которые требуют вмешательства стратегических партнеров, таких как Россия.

Антиправительственные акции протеста в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда обрушился железобетонный навес.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.

Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

Также Вучич заявил, что в Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции уничтожено более ста тракторов. Также сообщалось, что в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек и задержаны 22 участника.