Эксперт: Гехт на посту главы НАО предстоит адаптировать свой опыт для работы на Крайнем Севере

Политолог Асафов: Назначение Гехт придаст новый импульс развитию Ненецкого АО

Tекст: Олег Исайченко

«Мы видим продолжение кадровой политики Владимира Путина, в рамках которой люди с очень разным опытом и компетенциями реализуют свои лучшие качества на новых местах работы», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

Собеседник напомнил, что Гехт – слушательница «школы губернаторов». «Такие институты, как Высшая школа государственного управления (ВШГУ), позволяют формировать эффективный кадровый резерв президента. Госслужащие набираются знаний, делятся лучшими практиками и затем по праву занимают руководящие должности», – уточнил эксперт.

Например, ранее Гехт представляла Челябинскую область в Совфеде, где занимала должность зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике. «Затем она успешно применяла свой опыт и компетенции на посту председателя правительства Запорожской области – аграрного региона, который живет в условиях боевых действий. Теперь ей предстоит переосмыслить свой опыт и применить его в непростых арктических условиях», – продолжил Асафов.

Важно и то, что Ненецкий округ – один из девяти арктических регионов, чье развитие входит в число ключевых приоритетов России, в том числе – в рамках реализации Арктической стратегии президента. «В этой связи есть немало вызовов, касающихся работы Северного морского пути. Кроме того, перед властями арктических регионов стоят вызовы, продиктованные заполярными амбициями Дональда Трампа», – добавил эксперт.

«Конечно, предыдущий глава НАО Юрий Бездудный многое сделал. Уходя на повышение, он оставляет хорошее наследство. Но опыт и компетенции Гехт дадут развитию НАО новый импульс», – заключил Асафов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Ирины Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Накануне президент провел встречу с чиновницей и предложил ей возглавить регион. «На Север поедете?», – спросил глава государства, на что Гехт ответила: «Поеду».

«Все-таки там другая работа. И быть первым лицом – это всегда и почетно, и очень ответственно. Потому что напрямую нужно будет работать с людьми», – указал Путин. Гехт отметила, что «с учетом Стратегии развития Арктики, это такой регион, который станет в том числе основой нашей стратегии развития Арктической зоны».

Напомним, во вторник губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил о своей отставке. «Меня ждет новая работа, но часть души, сердца останется здесь – где северное сияние, бескрайняя тундра, мороз», – сказал он в обращении.

Ирина Гехт родилась 30 ноября 1969 года в Курганской области. Окончила исторический факультет Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и аспирантуру вуза. С 2010 по 2014 и с 2019 по 2024 годы занимала руководящие должности в правительстве Челябинской области.

C 2014 по 2019 год была членом Совета Федерации от Челябинской области. С мая 2024 года по январь 2025 года возглавляла правительство Запорожской области. Является выпускником «школы губернаторов».