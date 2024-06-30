Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.0 комментариев
Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.0 комментариев
У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.8 комментариев
Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море
Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».
Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.
Силовики ДНР: Освобождение поселка Шумы усложнит логистику ВСУ в Торецке
Источник ТАСС сообщил, что освобождение населенного пункта Шумы в ДНР облегчит оперативную обстановку на северной окраине Горловки, а также усложнит логистику ВСУ в Торецке.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР.
По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».
Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.
Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.
Украинский пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении
Младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады взят в плен на Харьковском направлении. По его словам, он был мобилизован с рабочего места из Владимирской фабрики гофротары в Волынской области. Из ТЦК он отправился в Ровно, далее проходил учебу в сжатые сроки. Он рассказал, что его перекинули сначала на Донецкое направление, а потом уже на Харьковское, как бы «за Часовым Яром в полях», следует из видео Минобороны.
По его словам, на Харьковском направлении очень много дронов, работают минометы, артиллерия, и активно наступают российские войска.
Карпюк отметил, что позиции, куда перебросили его подразделение, были не оборудованы, пришлось «все делать с нуля». Причем, по его словам, подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и новые позиции обустраивали заново.
Его ранило в результате прилета FPV-дрона, и он был взят в плен бойцами ВС России, которые дали ему бинт, зеленку, йод, чтобы обработать рану.
Карпюк отметил достойное отношение российских военнослужащих к нему и призвал сослуживцев сдаваться для сохранения жизни.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему прорыв ВС России на Харьковском направлении вызвал отставки на Украине.
Также было сбито 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, а также десять реактивных снарядов HIMARS, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 самолетов, 276 вертолетов и 26896 беспилотников.
Ранее сообщалось, что при ракетной атаке в Севастополе ранения получили три человека.
«Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области, в котором находились личный состав ВСУ, бронетранспортеры M113 и ЗРК «Бук М1»
В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, американские бронетранспортеры M113, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2, и другие виды грузового и автотранспорта, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением беспилотника «СуперКАМ».
Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер» уничтожил позиции ЗРК С-300 ВСУ в Одесской области.
В Германии заявили о беспрепятственном использовании Россией неба над Украиной
«Большинство баллистических ракет также проходят без помех», – передает РИА «Новости» его слова.
Репке отметил, что Украина продолжает терять больше систем ПВО, чем ей обещают поставить со стороны Запада. По его мнению, западная помощь в виде зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, вероятно, прибудет слишком поздно и не окажет существенной помощи ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за неделю сбили два МиГ-29 и почти 600 беспилотников ВСУ.
Полковник Рихтер: Запад должен придумать стратегию выхода из конфликта на Украине
По его словам, невозможно вечно продолжать придерживаться стратегии поддержки Украины, она не сработала, передает РИА «Новости».
Рихтер считает, что переговорная позиция Украины значительно ухудшилась: ВСУ находятся в обороне, несмотря на поддержку Запада, территории утрачены.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта в стране, если примет предложение президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин заверил, что выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло.
До этого президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
Минобороны: Российские войска освободили Шумы в ДНР
В Telegram-канале ведомства указано, что в районе Шумов подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады и 109-й бригады теробороны ВСУ.
Потери противника составили до 360 человек, уничтожены две боевые бронемашины, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
Наступление развивается и на других направлениях. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в районе населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Культурное (Запорожская область), нанеся поражение 58-й мотопехотной бригаде и 102-й бригаде теробороны ВСУ.
В ходе боев уничтожены до 135 украинских военных, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», боевая машина 122-мм РСЗО «Град» и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
Кроме того, российскими войсками уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Один из потенциальных призывников по имени Дмитрий рассказал изданию, что он хочет уехать, потому что на фронте «долго не продержится». Мужчина пожаловался, что не готов умирать, хочет посмотреть мир и построить семью, передает РИА «Новости».
По данным The Guardian, еще до усиления мобилизации более 20 тыс. украинцев сбежали с Украины, несмотря на попытки Киева остановить их. Издание пишет, что Владимир Зеленский уволил областных военкомов после сообщений о взятках за освобождение мужчин от призыва на военную службу, но эта мера не спасла мобилизацию.
Ранее украинский пленный рассказал, что в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено.
Депутат прокомментировала требования властей Шри-Ланки о выплатах за своих граждан, участвовавших в боевых действиях в районе СВО на стороне России, передает сообщает «Лента.Ру».
«Будет неправильным компенсировать добровольцам одной страны и не компенсировать другим странам», – отметила Журова.
Ранее в Шри-Ланке было заявлено, что 16 граждан этой страны погибли в конфликте на Украине.
По его словам, над промышленной зоной Липецка были сбиты девять БПЛА, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом.
Ранее Артамонов рассказал, что в небе над Липецком были подавлены четыре беспилотника, жертв нет.
Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке и влетела в класс
По словам Картамышевой, ракета попала в кабинет младших классов, пострадавших нет, в школе был только дежурный. В самом учебном заведении разрушено перекрытие и крыша, остекленение в учебных мастерских, передает РИА «Новости».
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли республику, ранены четыре мирных жителя, еще двое погибли, шесть домов разрушены.
Ранее ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли.
«Общественное»: Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Украинское СМИ сообщает, что в городе и подконтрольной Украине части Запорожской области была объявлена воздушная тревога, слышны звуки взрывов, передает радио Sputnik.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.
Минобороны: Бойцы группировки «Юг» уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ
«Южная» группировка нанесла поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона «Опфор» ВСУ около Зализнянского, Григоровки, Часова Яра, Калинина и Константиновки в ДНР. Также отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника – 430 военнослужащих, три бронемашины, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Уничтожены пять полевых складов боеприпасов, поражены две 155-мм гаубицы М777 США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119, боевая машина 122-мм РСЗО «Град», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции РЭБ.
Также в Минобороны сообщили, что группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии рядом с Пятихатками, Работино, Малой Токмачкой Запорожской области, Новотягинкой Херсонской области.
Потери ВСУ – до 100 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
Кроме того, авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки ЗРК С-300ПС.
Скоплениям живой силы и военной техники противника нанесено поражение в 119 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР.