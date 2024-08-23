23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.2 комментария
Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра
Сальдо: Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра
Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, операторы БПЛА обнаружили моторную лодку с шестью боевиками, идущую по реке к одному из островов, и передали информацию на пункт управления артиллерией, передает РИА «Новости».
Расчет гаубицы Д-30 соединения ВДВ уничтожил пехоту ВСУ при попытке выхода на берег. Сальдо добавил, что такую боевую работу десантники-артиллеристы ведут круглосуточно, пресекая попытки врага высадиться на островах в дельте реки Днепр и на левом берегу.
Ранее Сальдо сообщил, что бои на Херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона.