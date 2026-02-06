Tекст: Алексей Дегтярёв

ВСУ пытаются остановить группировку ВС России «Север», для этого на линии фронта в Сумской области они сосредоточили там рекордное число расчетов БПЛА, указал собеседник РИА «Новости».

В последние сутки ВСУ потеряли в этом регионе свыше 280 человек, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

Ранее сообщалось, что группировка «Север» на всех участках фронта в Харьковской области уничтожает позиции ВСУ.