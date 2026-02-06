Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
ВСУ сосредоточили рекордное число дроноводов в Сумской области
Украинская армия собрала рекордное число расчетов беспилотных летательных аппаратов в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах.
ВСУ пытаются остановить группировку ВС России «Север», для этого на линии фронта в Сумской области они сосредоточили там рекордное число расчетов БПЛА, указал собеседник РИА «Новости».
В последние сутки ВСУ потеряли в этом регионе свыше 280 человек, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.
Ранее сообщалось, что группировка «Север» на всех участках фронта в Харьковской области уничтожает позиции ВСУ.