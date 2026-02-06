Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.0 комментариев
Над Орловской областью уничтожены две ракеты
Губернатор Клычков сообщил об уничтожении двух ракет над Орловской областью
В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, повреждения получили окна в нескольких домах и газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Две вражеские ракеты были уничтожены ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Клычков в своем Telegram-канале.
По словам Клычкова, в результате падения обломков было повреждено остекление нескольких частных домов, но никто не пострадал.
Кроме того, незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. Власти отмечают, что благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено.
На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Ранее силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью.
Минобороны заявило, что всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.
Комбинированная атака с использованием HIMARS и дронов привела к временному отключению электричества в нескольких населенных пунктах Клинцовского района Брянской области.
Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные энергетические объекты в Запорожской области.