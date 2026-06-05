В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.7 комментариев
Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Севастополем
Российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили девять украинских беспилотников в небе над Севастополем, в результате падения обломков загорелся киоск, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении пятой воздушной атаки на Севастополь за текущие сутки в своем Max. По его словам, системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили девять аппаратов противника.
«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито девять БПЛА в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны. Никто из людей не пострадал», – заявил глава города.
По данным спасательной службы, один из сбитых беспилотников упал на крышу торгового павильона на проспекте Генерала Острякова. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, пожарные оперативно ликвидировали огонь.
За ночь и утро в Севастополе было отражено три атаки ВСУ, сбито 11 БПЛА.