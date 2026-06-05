Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Севастополем

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении пятой воздушной атаки на Севастополь за текущие сутки в своем Max. По его словам, системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили девять аппаратов противника.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито девять БПЛА в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны. Никто из людей не пострадал», – заявил глава города.

По данным спасательной службы, один из сбитых беспилотников упал на крышу торгового павильона на проспекте Генерала Острякова. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, пожарные оперативно ликвидировали огонь.

За ночь и утро в Севастополе было отражено три атаки ВСУ, сбито 11 БПЛА.