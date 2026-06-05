В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.6 комментариев
Путин заявил о создании Западом системы по выкачиванию мировых ресурсов
Президент России на Петербургском международном экономическом форуме подверг жесткой критике выстроенную западными странами финансовую и технологическую систему.
Глава государства подчеркнул, что продвигаемая десятилетиями глобальная концепция оказалась лишь инструментом формирования зависимости, передает ТАСС. Подобная конструкция долгое время позиционировалась как универсальная и абсолютно нейтральная.
«На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов», – заявил Владимир Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский лидер назвал страну неотъемлемой частью глобальной экономической системы.
В апреле глава государства обратился к участникам форума «Открытый диалог» с речью о структурных изменениях будущего мира. В прошлом году на пленарной сессии ПМЭФ президент выступил за отказ от контроля мировых ресурсов узким кругом западных стран.