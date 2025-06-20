Путин заявил о необходимости новой модели развития для мира

Tекст: Денис Тельманов

Необходимость создания новой модели развития, не основанной на обслуживании интересов так называемого «золотого миллиарда», озвучил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Путин подчеркнул: «Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы из остальных государств и в интересах узкого круга так называемых элит».

Глава государства отметил, что нынешняя система глобального развития находится в стадии серьезной трансформации. По его словам, современный мир сталкивается с необходимостью сформировать новые принципы, которые позволят учитывать интересы большинства, а не только ограниченного круга государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия находится на четвертом месте в мире по объему ВВП и на первом месте в Европе.

Президент России также подчеркнул, что зависимость экономики от сырьевого сектора снизилась, а рост ВВП в последние два года был обеспечен не только оборонно-промышленным комплексом. На пленарном заседании ПМЭФ 2025 года Путин открыл форум приветственным словом к участникам.