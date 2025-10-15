В Думе обсудили развитие народных художественных промыслов России

В Госдуме прошло заседание по поддержке народных художественных промыслов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Заседание рабочей группы по развитию народных художественных промыслов состоялось в Государственной думе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие прошло под председательством Марии Васильковой, которая заявила: «Нам не нужен новый «российский стиль» – у нас есть все: формы, цвета, смыслы. Важно не выдумывать, а бережно переосмыслить и поддерживать то богатейшее культурное наследие, которое формировалось в нашем государстве столетиями. Народные художественные промыслы – это наш стратегический запас, который должен оберегаться, храниться, развиваться и передаваться будущим поколениям».

В заседании приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы, представители министерств, отраслевых вузов и ассоциаций. Основной темой обсуждения стали ключевые проблемы, мешающие развитию НХП, и сбор предложений для включения в стратегию развития креативной экономики России. Среди проблем выделили дефицит кадров, несоответствие мер поддержки, невовлеченность профессионального сообщества и распространение контрафакта.

На заседании представили исследование Агентства стратегических инициатив, в котором обозначены барьеры и перспективы развития промыслов, в том числе роль кластеризации и интеграции в индустрии дизайна, туризма и медиа. Особое внимание уделили формированию креативных кластеров вокруг предприятий НХП для поддержки малых городов и усиления региональной идентичности.

Также был представлен пилотный проект на базе «Ленинка Арт», объединяющий индустриальных заказчиков, дизайнеров и художников для создания новых коллекций на основе традиций. Поддержали идею отдельной номинации на чемпионате ArtMasters для переосмысления НХП и продвижения их среди молодежи.

Участники отметили необходимость усиления защиты от контрафакта, совершенствования механизмов правовой охраны и информирования потребителей о подлинности изделий. Прозвучало мнение, что продвижение изделий через медиа и кино важно для формирования культурной привычки и узнаваемости российского стиля.