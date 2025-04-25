Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Общественники предложили снять статус иноагента с Моргенштерна
Активисты движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и к Министерству юстиции с просьбой пересмотреть решение о признании Алишера Моргенштерна* иностранным агентом.
Общественная организация «Зов народа» направила обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и Минюсту с просьбой снять статус иностранного агента с Алишера Моргенштерна*, передает RT.
Инициаторы обращения сообщают, что Моргенштерн( признан иноагентом) признал свою неправоту, изменил отношение к России, начал сводить татуировки и находится в реабилитационном центре.
Общественники также указывают, что в публикациях рэпера все чаще появляются упоминания о Боге и благодарности.
Кроме того, представители движения подчеркнули, что музыкант начал оказывать регулярную помощь больным детям из России. По мнению авторов обращения, эти изменения могут свидетельствовать о его исправлении и позволяют рассмотреть возможность снятия с него статуса иноагента.
Следственный комитет заявил об аресте имущества Моргенштерна (признан иноагентом) и об объявлении его в федеральный розыск по обвинению в нарушении законодательства об иностранных агентах.
Московский суд ранее наложил арест на недвижимость Моргенштерна в Подмосковье, включая земельный участок, дом и несколько нежилых помещений.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом