СК обвинил Моргенштерна в нарушении закона об иноагентах и объявил в розыск

Моргенштерну заочно предъявили обвинение и объявили в розыск, имущество арестовано

Tекст: Мария Иванова

Суд наложил арест на имущество известного рэпера Алишера Моргенштерна. Следственный комитет заочно обвинил его в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По информации из СК, Моргенштерн объявлен в федеральный розыск, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что Моргенштерну предъявлено обвинение в соответствии с ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

«Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого», – говорится в заявлении.

РИА «Новости» уточняет, что до 21 марта 2024 года Моргенштерн размещал материалы в мессенджере и видеохостинге без необходимых пометок, что и стало причиной обвинений. Арест имущества должен стать средством обеспечения судебного разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи объявили в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна* в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента, хотя адвокат артиста уверяет, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

Московский суд ранее наложил арест на недвижимость рэпера-иноагента Моргенштерна в Подмосковье из-за нарушения закона об иностранных агентах, включая земельный участок, дом и несколько нежилых помещений.

Музыканту Алишеру Моргенштерну, признанному в России иностранным агентом, предъявлено обвинение в уклонении от обязательств иноагента, при этом рэпер отрицает свою вину.