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СК обвинил Моргенштерна в нарушении закона об иноагентах и объявил в розыск
Моргенштерну заочно предъявили обвинение и объявили в розыск, имущество арестовано
Следственный комитет заявил об аресте имущества Моргенштерна (признан иноагентом), обвиняемого в нарушении законодательства об иностранных агентах, а также об объявлении музыканта в федеральный розыск.
Суд наложил арест на имущество известного рэпера Алишера Моргенштерна. Следственный комитет заочно обвинил его в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По информации из СК, Моргенштерн объявлен в федеральный розыск, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Следственного комитета отметили, что Моргенштерну предъявлено обвинение в соответствии с ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.
«Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск. По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого», – говорится в заявлении.
РИА «Новости» уточняет, что до 21 марта 2024 года Моргенштерн размещал материалы в мессенджере и видеохостинге без необходимых пометок, что и стало причиной обвинений. Арест имущества должен стать средством обеспечения судебного разбирательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи объявили в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна* в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента, хотя адвокат артиста уверяет, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.
Московский суд ранее наложил арест на недвижимость рэпера-иноагента Моргенштерна в Подмосковье из-за нарушения закона об иностранных агентах, включая земельный участок, дом и несколько нежилых помещений.
Музыканту Алишеру Моргенштерну, признанному в России иностранным агентом, предъявлено обвинение в уклонении от обязательств иноагента, при этом рэпер отрицает свою вину.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом