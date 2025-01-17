Моргенштерну предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах

СК предъявил Моргенштерну обвинение в уклонении от обязательств иноагента

Tекст: Мария Иванова

Следственный комитет предъявил обвинение рэперу Алишеру Моргенштерну* в уклонении от обязательств иностранного агента, сообщает ТАСС. Обвинение основано на ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Согласно источнику, решение о привлечении Моргенштерна к уголовной ответственности было принято столичным следователем, и обвинение было объявлено рэперу и его адвокатам под расписку.

Адвокат Моргенштерна, Сергей Жорин, подтвердил эту информацию и отметил, что его клиент не признает свою вину. Жорин выразил мнение, что включение Моргенштерна в реестр иностранных агентов незаконно и необоснованно. Он также указал, что статья, на которую ссылался Минюст при включении рэпера в реестр, утратила силу 1 декабря 2022 года.

Жорин добавил, что Моргенштерн выполняет все требования, включая размещение соответствующей плашки, что подтверждается его телеграм-каналом. Защита будет стремиться доказать невиновность рэпера.

Ранее суд в Петербурге запретил распространение музыкального клипа «Новая волна» Моргенштерна и DJ Smash из-за искажения представлений о религиозных ценностях и потенциального вреда психическому здоровью несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украино-израильская компания Yoola Labs Ltd за три года осуществила 36 транзакций для оплаты видеоконтента иноагентов Юрия Дудя* и Алишера Моргенштерна, что стало основанием для внесения их в соответствующие реестры в России.

Московский городской суд оставил в силе штраф для Моргенштерна за несоблюдение закона об иностранном агенте, отвергнув его апелляцию.