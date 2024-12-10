Суд Петербурга запретил клип Моргенштерна и DJ Smash за неуважение к церкви

Суд запретил клип Моргенштерна и DJ Smash за оскорбляющее церковь содержание

Tекст: Мария Иванова

Колпинский суд в Петербурге принял решение запретить к распространению на территории России музыкальный клип «Новая волна» Моргенштерна и DJ Smash, передает ТАСС. Как пояснила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, видеозапись, которая была размещена на YouTube в апреле 2021 года, стала предметом иска, поданного прокуратурой летом этого года.

По мнению прокуратуры, клип демонстрирует неуважение к обрядам церкви, содержит сцены сексуального характера в стенах храма, что может исказить представления зрителей, включая несовершеннолетних, о религиозных ценностях. Специалисты, привлеченные к анализу ролика, пришли к выводу, что содержание клипа может нанести вред психическому и нравственному здоровью несовершеннолетних, а также содержит элементы, связанные с идеологией ЛГБТ, признанной в России экстремистской.

Моргенштерн и его представитель в суде не присутствовали. Видеоклип ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов, и месяц спустя после его публикации прокуратура Москвы направила материал на психолого-лингвистическую экспертизу.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявлял, что клип предназначен исключительно для развлекательных целей и не имеет намерения оскорбить религиозные чувства.

Напомним, концерты рэпера Алишера Моргенштерна*, запланированные на декабрь в Алматы и Астане, были отменены по техническим причинам, согласно заявлению организаторов концертного тура Concerts Prod.

Ранее стало известно, что украино-израильская компания Yoola Labs Ltd за три года осуществила 36 транзакций для оплаты видеоконтента иноагентов Юрия Дудя* и Алишера Моргенштерна, что стало основанием для внесения их в соответствующие реестры в России.

В ноябре Московский городской суд оставил в силе штраф для Моргенштерна за несоблюдение закона об иностранном агенте, отвергнув его апелляцию.