Концерты рэпера Моргенштерна отменили в Казахстане

Tекст: Вера Басилая

Концерты рэпера Алишера Моргенштерна** (признан иноагентом в России), запланированные на 7 декабря в Алма-Ате и 8 декабря в Астане, были отменены по «техническим причинам». Организаторы концертного тура Concerts Prod извинились за доставленные неудобства и предложили вернуть билеты в точках приобретения, передает ТАСС.

Сообщение об отмене мероприятий появилось в аккаунте Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской), кроме того, концерты в Казахстане исчезли из расписания на сайте тура артиста.

Видеообращение Моргенштерна, где он говорит об отмене концертов, также размещено в соцсетях. Тем временем на сайте по продаже билетов Freedom Ticketon мероприятия все еще анонсируются, однако купить билеты на них невозможно.

В апреле текущего года Моргенштерн уже отменял концерт в Казахстане. Тогда, по данным республиканских СМИ, он сделал это по соображениям безопасности.

Ранее в СК России возбудили в отношении рэпера Моргенштерна уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

До этого сообщалось, что украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd финансировала видеоконтент, создаваемый блогером Юрием Дудем** и Алишером Моргенштерном, которые были признаны иностранными агентами в России.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что певец не может быть выдан России по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента, поскольку такое деяние не является преступлением в стране его пребывания.