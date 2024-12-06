Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Концерты рэпера Моргенштерна отменили в Казахстане
Концерты рэпера Алишера Моргенштерна* (внесен в реестр иноагентов в России), запланированные на декабрь в Алматы и Астане, отменены по техническим причинам, сообщили организаторы концертного тура Concerts Prod.
Концерты рэпера Алишера Моргенштерна** (признан иноагентом в России), запланированные на 7 декабря в Алма-Ате и 8 декабря в Астане, были отменены по «техническим причинам». Организаторы концертного тура Concerts Prod извинились за доставленные неудобства и предложили вернуть билеты в точках приобретения, передает ТАСС.
Сообщение об отмене мероприятий появилось в аккаунте Instagram* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской), кроме того, концерты в Казахстане исчезли из расписания на сайте тура артиста.
Видеообращение Моргенштерна, где он говорит об отмене концертов, также размещено в соцсетях. Тем временем на сайте по продаже билетов Freedom Ticketon мероприятия все еще анонсируются, однако купить билеты на них невозможно.
В апреле текущего года Моргенштерн уже отменял концерт в Казахстане. Тогда, по данным республиканских СМИ, он сделал это по соображениям безопасности.
Ранее в СК России возбудили в отношении рэпера Моргенштерна уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.
До этого сообщалось, что украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd финансировала видеоконтент, создаваемый блогером Юрием Дудем** и Алишером Моргенштерном, которые были признаны иностранными агентами в России.
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что певец не может быть выдан России по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента, поскольку такое деяние не является преступлением в стране его пребывания.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом