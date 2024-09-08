Адвокат заявил о невозможности экстрадиции Моргенштерна в Россию

Адвокат заявил, что Моргенштерна не смогут выдать в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Юрист отметил, что для экстрадиции лица из одной страны в другую необходимо, чтобы деяние, за которое его преследуют, считалось преступлением в обеих странах. В случае с Моргенштерном речь идет о нарушении правил деятельности иностранного агента, что является специфическим российским законодательством и не имеет аналогий в законодательстве большинства других государств, передает ТАСС.

«Если речь идет даже о стране, с которой есть соглашение о выдаче в той или иной форме. Во взаимоотношениях выдачи с ними действует «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». В силу части 2 статьи 66 Конвенции выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми»,– пояснил адвокат.

«Нигде из этих стран нет института иноагенства. Тем более нет уголовной ответственности за нарушения правил деятельности иноагента», – подчеркнул Жорин.

Таким образом, по мнению адвоката, экстрадиция Моргенштерна в Россию по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента является юридически невозможной.

Ранее в столичном СК сообщили, что Моргенштерн, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязательств иноагента, может быть объявлен в розыск.