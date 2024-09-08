Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.7 комментариев
Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна в розыск
Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязательств иноагента, может быть объявлен в розыск, сообщили в столичном СК.
Как сообщили в ведомстве, идет следствие, направленное на сбор и закрепление доказательственной базы, рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск, передает ТАСС.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что в связи с тем, что рэпер Моргенштерн (Алишер* Валеев), признанный иноагентом, долгое время публиковал материалы без обязательных пометок, против него открыто уголовное дело.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом