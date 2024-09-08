Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна в розыск

Памфилова: Выборы в регионах России проходят в штатном режиме

Памфилова: Выборы в регионах России проходят без существенных нарушений

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, выборы проходят без существенных нарушений в 62 из 83 субъектов страны, процесс голосования был организован эффективно, а явка избирателей оказалась достаточно высокой, передает ТАСС.

«Наиболее высокая явка наблюдалась на довыборах в Государственную Думу, в частности, в Брянской области, где она достигла почти 25%», – уточнила глава ЦИК.

В субботу к уже работающим голосованиям присоединились еще 13 регионов, где предусмотрено двухдневное голосование.

Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах ВДЛ зафиксирована в Курской области и Кузбассе.

Накануне глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования сработала в первый день голосования без сбоев, жалоб на нарушения также не зафиксировано.

Российские специалисты зафиксировали и успешно отразили свыше 100 тыс. попыток взлома, включая 232 атаки высочайшей степени критичности. В Москве с начала выборов было отражено 150 кибератак на систему электронного голосования.