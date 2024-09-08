Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Против рэпера Моргенштерна открыто уголовное дело
В отношении рэпера Моргенштерна открыто уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента
В связи с тем, что рэпер Моргенштерн (Алишер* Валеев), признанный иноагентом, долгое время публиковал материалы без обязательных пометок, против него открыто уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.
Сообщения без информации о статусе иноагента рэпер публиковал в Telegram и на YouTube. Ему грозит наказание – от штрафа (до 300 тыс. рублей) до двух лет лишения свободы. Уголовное дело открыто по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах», передает РИА «Новости».
Напомним, прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна* за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом