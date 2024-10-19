Иноагенты Дудь и Моргенштерн получали деньги от Yoola Labs Ltd

Медиакомпания Yoola Labs Ltd платила Дудю и Моргенштерну за видеоконтент

Украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd финансировала видеоконтент, создаваемый блогером Юрием Дудем* и рэпером Алишером Моргенштерном*, которые были признаны иностранными агентами в России. Как сообщает ТАСС, в гражданском иске юристов блогера отмечено, что Yoola Labs Ltd за три года провела 36 транзакций на банковский счет Дудя. Финансовые операции с Юрием Дудем осуществлялись в период с августа 2017 года по июнь 2020 года.

В материалах дела указано, что Минюст России получил информацию от Федеральной службы по финансовому мониторингу о получении Дудем денежных средств от Yoola Labs Ltd в качестве оплаты за видеоконтент. Эта информация стала основанием для его включения в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года. Спустя три недели в аналогичный список был внесен и Моргенштерн.

Моргенштерн был признан иностранным агентом из-за «осуществления политической деятельности», а также получения средств от Yoola Labs Ltd. В решении Минюста указано, что с 2020 по 2022 год Моргенштерн получил переводы на сумму более 29 млн рублей из Израиля от указанной компании. Включение известных личностей в реестр иноагентов связано с их финансовыми связями с иностранными источниками.

Ранее Лефортовский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Юрия Дудя из-за нарушения его прав на защиту при возбуждении административного дела.

До этого сообщалось, что журналист Юрий Дудь продал лишь треть от запланированного числа билетов на своем бизнес-туре.