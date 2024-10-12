В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.12 комментариев
Лефортовский суд вернул прокурору дело иноагента Дудя для устранения ошибок
Лефортовский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Юрия Дудя* (признан в России иноагентом) из-за нарушения его прав на защиту при возбуждении административного дела, следует из постановления судебного решения.
Суд постановил, что ходатайство прокурора от 27 сентября 2024 года о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Дудя было составлено неправильно, передает ТАСС.
В частности, были нарушены процессуальные гарантии прав журналиста, что свидетельствует о нарушении его права на защиту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура возбудила административное дело на Юрия Дудя* за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом