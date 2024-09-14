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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
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    В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства
    В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    Медведев заявил о существовании формальных предпосылок к ядерному удару
    Пушков дал характеристику смеху Харрис
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    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    96 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    13 комментариев
    14 сентября 2024, 15:09 • Новости дня

    Юрий Дудь продал треть от запланированного количества билетов на круиз с Шацем и Noize MC

    СМИ: Дудь смог продать только треть билетов на круиз с Шацем и Noize MC

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналист Юрий Дудь* (признан в РФ СМИ-иноагентом) продал лишь треть от запланированного числа билетов на своем бизнес-туре.

    Всего Дудь продал 12 билетов из 36 на свой круиз, в котором примут участие Михаил Шац* (признан в РФ СМИ-иноагентом), Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом), Илья Варламов* (признан в РФ иностранным агентом), передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Также вместо яхты Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку, Дудь пригласит гостей на небольшое судно.

    Билеты стоили 3,4 млн рублей, позже цена была снижена. В программу круиза у берегов Барселоны входил гольф, посещение винодельни, ужины в ресторанах.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 23:26 • Новости дня
    Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина по Украине

    Посол Антонов: Экс-чиновники США просили объяснить, что «в действительности» стоит за заявлениями Путина

    Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина по Украине
    @ Russian Embassy in the USA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После заявлений президента России Владимира Путина о возможном разрешении Украине наносить удары вглубь территории России и ответе на него Москвы экс-чиновники США интересовались, что «действительно стоит за такими заявлениями», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, заявления Путина были очень внимательно «отфиксированы» в США.

    «Я просто говорил о том, что «коллеги, не играйте с огнем», – приводит РИА «Новости» слова Антонова.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.  По его словам,  Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП

    Российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы

    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней марщрутами бронетехники и зон высадки, сообщает РИА «Новости».

    Боевую машину захватили на купянском направлении российские военные, в ней была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин в США, который, как выяснилось, объявил набор «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях, передает РИА «Новости».

    На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. На базе Форт Ирвин американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Так, там проходила имитация действий американских войск в Ираке и Афганистане. Судя по захваченной карте, на сегодняшний день на американской базе моделируют бои на Украине.

    Между тем, в интернете появились объявления о наборе специально для учебного центра Форт Ирвин людей со знанием русского языка, особенно интересуют русскоязычные «профессионалы в области исполнения ролей»

    Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», обладать отличными устными и письменными навыками, правильно интерпретировать сообщения, уметь говорить, читать и писать, как на английском, «так и на целевом языке»

    В центре Форт Ирвин «актеры» должны изображать «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны»,  членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, заключенных и так далее. Кроме русских актеров, разыскиваются также соискатели со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.

    Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

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    13 сентября 2024, 19:09 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне специальной военной операции, сообщают СМИ.

    Лысаковский погиб при выполнении приказа погиб после перевода в штурмовики, передает Lenta.Ru со ссылкой на автора Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника. В аналогичных обстоятельства погиб еще один специалист по БПЛА с позывным «Эрнест».


    «Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, – через 4 дня – оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», – написал Грубник. Он также опубликовал кадры переписки, где Лысаковский высказывал мнение , что его «отправили в один конец».

    Дмитрий Лысаковский с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года стал участником боевых действий, позже стал главой подразделения воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

    В 2019 году Лысаковского осудили в Москве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.

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    13 сентября 2024, 21:02 • Новости дня
    Постпредство России оценило возможность разрыва дипотношений с Британией

    Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал разрыв дипотношений России с Британией крайней мерой

    Постпредство России оценило возможность разрыва дипотношений с Британией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что полный разрыв дипломатических отношений с Великобританией является крайней мерой, и перед принятием такого решения необходимо тщательно взвесить все возможные последствия.

    Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live» прокомментировал информацию ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства. «Полный разрыв дипломатический отношений – это, конечно, совсем крайняя мера. И тут нужно взвесить все за и против», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Британия устроила «шпионский цирк» в России.

    Напомним, ФСБ сообщила о разведывательно-подрывной работе шестерых сотрудников британского посольства. В связи с этим Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналл, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел были лишены аккредитации и уже покинули Россию.

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    13 сентября 2024, 23:13 • Новости дня
    В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства

    Депутат Рады Княжицкий: В посольствах лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства

    В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В посольствах за рубежом лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства из-за прекращения оказания консульских услуг военнообязанным гражданам, сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

    Он также сообщил, что люди с двойным гражданством пытаются избавиться от украинских паспортов. По его словам, причина массового отказа от гражданства Украины – прекращение оказания консульских услуг военнообязанным мужчинам по приказу МИДа, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Княжицкий сообщил, что посольства пытаются возобновить предоставление консульских услуг.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    13 сентября 2024, 18:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

    Набиуллина: Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы являются главным риском для экономики России

    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», – пояснила она, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также указала на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью и возможным замедлением крупнейших экономик мира, что может вызвать снижение спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт и рубль.

    Ранее Центральный банк России повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 года значения в 19%.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 19:59 • Новости дня
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта полностью зависит от американского лидера Джо Байдена.

    Зеленский на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии в Киеве указал, что в его плане «немного пунктов», но каждый пункт будет зависеть от решения Байдена, передает ТАСС.

    По его словам, он не может полностью огласить свою инициативу, поскольку «дал слово» ничего не разглашать Байдену. Украинский лидер заверил, что он намерен встретиться с президентом США и представить данный план в этом месяце.

    Ранее Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

    Коментарии (11)
    13 сентября 2024, 18:52 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект о платном образовании для детей мигрантов

    ЛДПР предложила сделать платным образование для детей мигрантов в России

    В Госдуму внесли проект о платном образовании для детей мигрантов
    @ Максим Кимерлинг/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить бесплатное образование для детей иностранных граждан в РФ, переведя их на платную основу. Авторы инициативы связывают это с нехваткой мест в школах России и необходимостью создания адаптационных классов для детей мигрантов.

    Согласно законопроекту, иностранные граждане смогут получать в России дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование, а также профессиональное обучение на платной основе. В пояснительной записке к документу отмечается, что такое решение позволит решить проблему нехватки мест в российских школах, вызванную увеличением числа детей мигрантов, передает РИА «Новости».

    Сейчас иностранные дети имеют право на бесплатное образование наравне с российскими гражданами. Однако, по мнению авторов законопроекта, бесконтрольный рост числа детей мигрантов в российских школах приводит к перегрузке образовательных учреждений. Депутаты указывают, что в российских школах сегодня не хватает около 900 тыс. мест.

    Кроме того, авторы инициативы подчеркивают необходимость создания специальных адаптационных классов для детей мигрантов, которые бы помогли им быстрее освоить русский язык и адаптироваться к образовательной системе России. По мнению депутатов, такие классы должны быть обязательными, а не факультативными, что потребует дополнительных финансовых затрат и увеличения нагрузки на учителей.

    Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта, ранее отмечал, что многие дети мигрантов плохо владеют русским языком, что затрудняет их обучение в российских школах. Он также выразил мнение, что если родители-иностранцы хотят дать своим детям российское образование, они должны быть готовы платить за это.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что учащиеся в российских школах дети мигрантов должны выучить русский язык.

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    13 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Посол: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта

    Посол Антонов: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерного конфликта в Европе США не смогут отсидеться за океаном, эта война затронет всех, поэтому не следует «играть с этой риторикой», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Москва неоднократно говорила о том, что ядерный конфликт, особенно между Россией и США, недопустим, в нем не будет победителей, подчеркнул Антонов, передает ТАСС.

    При этом в США существует иллюзия, что в случае ядерного конфликта он не затронет американскую территорию, указал дипломат. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис – американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой», – сказал он в эфире «России-24».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

    Коментарии (4)
    13 сентября 2024, 19:01 • Новости дня
    Выписан первый штраф на 100 тыс. рублей за нарушение правил езды на электросамокате

    В Москве выписали первый штраф за передачу самоката ребенку, нарушитель заплатит 100 тыс. рублей

    Выписан первый штраф на 100 тыс. рублей за нарушение правил езды на электросамокате
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве впервые оштрафовали пользователя кикшерингового сервиса «Яндекс Go» за то, что он передал электросамокат несовершеннолетнему.

    «С 1 сентября в «Яндекс Go» действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними – 100 тыс. рублей. По правилам, ездить на самокате можно только с 18 лет», – сообщили в пресс-службе сервиса, слова которой приводит «Фонтанка». Подробности инцидента выясняются.

    Ранее сообщалось, что московских школьников решили научить езде на самокатах. Правила безопасного вождения на самокатах будут изучать более 100 тыс. учащихся.

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    14 сентября 2024, 06:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России

    Марочко: Командование ВСУ перебросило огромную группировку наемников под Купянск

    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, группировка украинских нацбатов состоит из выходцев из латиноамериканских стран, грузинских наемников, некоторых стран Прибалтики и Польши.

    Марочко отметил, что командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимает с других участков фронта, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские нацбаты под Купянском выполняют роль «сдерживающего фактора» – заградотрядов.

    Между тем, ВС России после удачных боев у Купянска Харьковской области закрепляют позиции, подтягивают фланги. По его словам, у нескольких населенных пунктов под Купянском ВСУ отброшены к Оскольскому водохранилищу.

    Ранее ВСУ начали насильственно эвакуировать людей из Купянского района.

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    13 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительницам столицы предложили бесплатно сдать анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ), который позволяет оценить репродуктивный потенциал женщины.

    Уведомления о возможности сдать анализ появились в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Сдать анализ можно в течение года с 11-12 сентября, передает ТАСС.

    Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что Москва первой в России запустила программу по репродуктивному здоровью для женщин от 18 до 40 лет. По ее словам, проект был разработан совместно с ведущими специалистами в области репродуктологии и акушерства.

    В рамках программы женщинам предлагают не только сдать анализ на АМГ, но и при необходимости бесплатно заморозить яйцеклетки, а также воспользоваться процедурами ЭКО и генетической диагностики эмбрионов.

    Коментарии (7)
    13 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой

    Захарова ответила на вопрос о назначении журналистки Зейналовой послом на Маврикии

    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение журналистки Ирады Зейналовой послом России на Маврикии вызвало у многих вопрос, как телеведущая может стать дипломатом, однако для мировой практики это распространенное явление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У нас есть золотое правило – не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой. Для мировой практики это распространенное явление», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Спикер МИД подчеркнула, что Зейналова – не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, она окончила Дипакадемию МИД России с красным дипломом.

    Напомним, Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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