Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.96 комментариев
Юрий Дудь продал треть от запланированного количества билетов на круиз с Шацем и Noize MC
СМИ: Дудь смог продать только треть билетов на круиз с Шацем и Noize MC
Журналист Юрий Дудь* (признан в РФ СМИ-иноагентом) продал лишь треть от запланированного числа билетов на своем бизнес-туре.
Всего Дудь продал 12 билетов из 36 на свой круиз, в котором примут участие Михаил Шац* (признан в РФ СМИ-иноагентом), Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом), Илья Варламов* (признан в РФ иностранным агентом), передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Также вместо яхты Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку, Дудь пригласит гостей на небольшое судно.
Билеты стоили 3,4 млн рублей, позже цена была снижена. В программу круиза у берегов Барселоны входил гольф, посещение винодельни, ужины в ресторанах.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом