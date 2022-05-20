Россия заявила о корректировке Морской доктрины на фоне тотальной гибридной войны

Наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане жизненно необходимо России на фоне ведущейся против нее тотальной гибридной войны коллективного Запада, заявил на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе зампредседателя правительства Юрий Борисов.

«В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение безопасности как никогда актуально... Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире», – цитирует РИА «Новости» вице-премьера.

По словам Борисова, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности.

«Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время», – объяснил он.

Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.

Борисов сообщил также, что ВМФ в этом году примет в состав 20 кораблей.

«Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения», – сказал он.

Борисов также отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ приняты шесть боевых кораблей и девять боевых катеров, 13 судов обеспечения.

Ранее источник в ОПК сообщил, что беспилотный торпедный катер, способный в автономном режиме обнаруживать и уничтожать субмарины противника в дальней морской зоне и в арктических широтах, разрабатывается для Военно-морского флота (ВМФ) России.