Минобороны: Танкисты группировки войск «Восток» сыграли ключевую роль в захвате Угледара

Tекст: Александра Юдина

По данным оборонного ведомства, действия танков Т-80БВМ из бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оказались решающими в штурме последних опорных пунктов ВСУ в Угледаре, передает ТАСС.

Отмечается, что грамотные действия экипажей танков из Камчатского края оказали значительное влияние на исход сражения и позволили захватить ключевые позиции противника.

В Минобороны добавили, что экипажи танков поддерживали наступающие штурмовые подразделения, и один из танков Т-80БВМ успешно проложил путь через минное поле, выдержав четыре подрыва без потерь для экипажа.

Как отметил командир танкового взвода, все действия танкистов были отточены до автоматизма, и никакого страха во время боя не возникало.

Механик-водитель танка с позывным Бурый поделился, что благодаря дополнительной защите машины, экипаж почти не ощущал взрывы, кроме первого подрыва, который был неожиданным. После этого они продолжали движение, несмотря на атаки со стороны вражеской артиллерии и беспилотников.

Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.



Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре после того, как российские войска взяли под контроль последний выход на север.

