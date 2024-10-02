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В 72-й бригаде ВСУ рассказали о хаотичном отступлении из Угледара
Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.
Украинские СМИ указывают, что успешные действия российских войск вынудили ВСУ отступить, не дожидаясь соответствующего приказа. Украинские военные покидали позиции под ударами дронов и артиллерии, многие считаются пропавшими без вести.
Один из военных ВСУ заявил: «Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны». Он пожаловался, что некоторые группы военных оказались дезориентированы, оставшись без связи; в результате им пришлось самостоятельно решать, как поступить, и многие выбрали отступление. Позиции покидали по ночам, шли по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.
Представитель штаба батальона 72-й бригады заявил, что «бригада стерлась в ноль». Рассказывая о ситуации в своем батальоне, он сообщил, что из 350 человек (по штату) людей осталось на один взвод – до 30, включая механиков и водителей. Бойцов пехоты, которые должны были удерживать «полосу» в 2–3 км «было 14–18 человек».
По мнению украинских военных, командование ВСУ слишком долго не давало приказ об отступлении. Приказ не поступил даже после того, как город оказался в фактическом оперативном окружении и невозможность удержать его стала очевидной, пишут украинские СМИ.
Напомним, Угледар освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.