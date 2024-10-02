Tекст: Антон Антонов

Украинские СМИ указывают, что успешные действия российских войск вынудили ВСУ отступить, не дожидаясь соответствующего приказа. Украинские военные покидали позиции под ударами дронов и артиллерии, многие считаются пропавшими без вести.

Один из военных ВСУ заявил: «Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны». Он пожаловался, что некоторые группы военных оказались дезориентированы, оставшись без связи; в результате им пришлось самостоятельно решать, как поступить, и многие выбрали отступление. Позиции покидали по ночам, шли по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.

Представитель штаба батальона 72-й бригады заявил, что «бригада стерлась в ноль». Рассказывая о ситуации в своем батальоне, он сообщил, что из 350 человек (по штату) людей осталось на один взвод – до 30, включая механиков и водителей. Бойцов пехоты, которые должны были удерживать «полосу» в 2–3 км «было 14–18 человек».

По мнению украинских военных, командование ВСУ слишком долго не давало приказ об отступлении. Приказ не поступил даже после того, как город оказался в фактическом оперативном окружении и невозможность удержать его стала очевидной, пишут украинские СМИ.

Напомним, Угледар освобожден российскими войсками. Военнослужащий вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.