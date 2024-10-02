Угледар был освобожден длительной подготовкой и стремительными рывками

Tекст: Евгений Крутиков

Пока еще официальных сообщений от МО РФ об освобождении Угледара не поступало (традиционно они выходят после окончания зачистки), но к среде 2 октября ВС РФ уже полностью контролируют этот по местным меркам крупный и уникальный город Донбасса. Остатки двух бригад ВСУ, включая многострадальную 72-ю («Черные запорожцы»), для которой это уже третий разгром в ее недолгой истории, выходили пешком малыми группами по узкому коридору на север в сторону населенного пункта Богоявленка с огромными потерями.

В среду, кроме того, в оперативно-стратегической группировке ВСУ «Хортица» официально признали потерю Угледара. А украинский Генштаб заявил о «сложности ситуации на фронте». Противник удерживал Угледар с 2022 года, что давало ему возможность контролировать степь на десятки километров вокруг города и сохранять доступными несколько важных путей снабжения других направлений вплоть до Авдеевки.

Уже на прошлой неделе, когда стало понятно, что гарнизон Угледара обречен, в украинской и западной информационных сферах стали появляться вбросы о якобы «бесполезности» Угледара. Это обычный для информационной войны прием, когда в преддверии громкого поражения в Киеве начинают заранее принижать значение происходящего.

Кроме того, Зеленский в это время находился в США, и появлялись предположения, что приказа оставить Угледар окруженному гарнизону не поступало, чтобы не портить Зеленскому фон переговоров с Байденом. Угледар действительно стал постепенно терять значение транспортного узла и базы снабжения, но в результате как раз действий ВС РФ по его блокированию.

Этот город целиком был построен в начале 1970-х годов возле новых шахт Южнодонбасского угольного бассейна. По плану в нем собирались поселить до 100 тыс. человек, но местные шахты проиграли конкуренцию Кузбассу (и в советской экономике были элементы рынка), поэтому в Угледаре на пике проживало не более 20 тыс. человек. Но он был простроен с нуля и полностью состоит из привычных для «брежневской» геометрической застройки высотных блочных домов и не имеет, в отличие от многих других населенных пунктов Донбасса, частного сектора.

Кроме того, он расположен на плато посреди степи, что само по себе уже сильная позиция для обороны. В роли передовых укреплений выступали сами шахты, расположенные полукругом над городом, их терриконы и отвалы породы, а также воздухоочистительные башни и шахтные стволы высотой с 12-этажный дом.

Все это превращало Угледар не только в хорошую оборонительную позицию, но и давало возможность использовать этот город как точку доминанты всего Южно-Донецкого направления линии боевого соприкосновения. Эту функцию он выполнял до последнего дня, хотя постепенно уменьшался «радиус обзора», который можно было осуществлять с этой позиции.

Командование ВС РФ учло опыт весны 2023 года, когда занять Угледар наскоком не удалось.

Теперь ставка была сделана на постепенное сужение кольца окружения всего города, причем основное направление было на первый взгляд как бы и не совсем «угледарским»: продвижение шло от Марьинки на юг к Константиновке (сельской). Это направление на начальном этапе казалось не очень перспективным и не угрожающим напрямую Угледару. Но когда ВС РФ вошли в Константиновку, стало понятно, что вся эта внешне неприступная позиция становится уязвимой.

И именно в тот момент, когда появилась угроза окружения Угледара с севера, и начались активные штурмовые действия на других участках вокруг города. Тихоокеанские морпехи и части Добровольческого корпуса заняли основное село к юго-западу от Угледара – Павловку (рывком на мотоциклах), форсировали реку Кашлагач и тем самым блокировали основную автомобильную трассу на Богоявленку, по которой шло снабжение гарнизона противника. Но если подготовительная фаза операции (наступление от Марьинки на Константиновку и далее на Водяное) длилась несколько месяцев, то с этого момента события развивались стремительно.

Главной проблемой были комплексы шахт с позициями противника на терриконах и даже на крышах воздухоочистительных башен.

Если в чистом поле, хотя и насыщенном опорниками противника, к западу от Угледара продвижение шло ровными темпами, то бои за комплексы двух шахт длились две недели. Они шли буквально за каждое строение. Информационное пространство обошли эпические кадры подрыва российскими бойцами 115-метровой башни главного ствола шахты «Южнодонбасская №3». На крыше и верхних этажах башни находились позиции противника и масса западного электронного оборудования для управления дронами и разведки.

После занятия шахт первые штурмовые группы зашли в городскую застройку на восточной окраине со стороны дач и закрепились, после чего положение гарнизона можно было уже назвать безнадежным. А после огневого перекрытия прямой асфальтированной трассы на Богоявленку из города можно было выйти только проселками и по полям. Если б начались дожди и распутица, то тогда спастись из окружения было бы и вовсе невозможно. Кроме того, ВС РФ всего за 48 часов продвинулись в восточной части города до улицы Трифонова, а география города так устроена, что контроль над этой улицей означал и контроль над оставшейся спасительной для ВСУ дорогой на север.

Но окончательно добило гарнизон противника рывковое продвижение морпехов и Добркорпуса в западную половину города, где были почти моментально заняты крупные жилые кварталы и комплекс горбольницы. Всего операция по окончательному контролю над Угледаром заняла чуть более 78 часов.

Был бы ошибкой утверждать, что Угледар – чуть ли не последняя так сильно укрепленная позиция ВСУ на Донецком направлении. Да, одна из наиболее сильных и крупных, но только на бывшей «первой линии», сформировавшейся по результатам летней кампании 2022 года (с севера на юг – Северск, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Торецк, Авдеевка, Марьинка, Угледар).

На север и северо-восток от Угледара укреплений противника нет. Уже начались штурмовые действия в направлении ближайших населенных пунктов, куда отступили остатки угледарского гарнизона: Богоявленки и Новоукраинки. Но уже понятно, что после зачистки Угледара сложилась ситуация, очень напоминающая ту, что получилась после освобождения Авдеевки. Фронт противника просто рассыпался на протяжении примерно 30 км.

Ближайшие позиции, на которые могут рассчитывать ВСУ, расположены дугой по населенным пунктам вдоль трассы Курахово – Великая Новоселка (Успеновка, Максимовка, Шахтерское). Там они и пытаются закрепиться. Но резервов у ВСУ нет. ВС РФ сейчас развивают штурмовые действия уже прямо на Курахово, то есть и эта линия обороны может обрушиться, как это в свое время происходило с новыми позициями ВСУ, которые они спешно формировали, отходя от Авдеевки на запад. В итоге добежали аж до Покровска и Селидово.

Все Южно-Донецкое направление украинской обороны может «свернуться в рулон» до Великой Новоселки, то есть до Времевского выступа и зоны пресловутого «контрнаступа» лета прошлого года, что будет означать прекращение существования этого направления как отдельного театра военных действий. А это, в свою очередь, вообще изменит всю конфигурацию фронта и соотношение сил.

Однако не будем забегать вперед. Теперь Курахово превратилось в основную позицию направления, а оно выгодно расположено на берегу водохранилища и затона реки Волчьей (там много рек с однотипными названиями, не путать с той Волчьей, что протекает в Волчанске), а с другого фланга прикрыто длинными и глубокими балками. А есть еще серьезная позиция в Константиновке (Констахе) севернее Торецка – главном и единственном пункте снабжения и логистики для Часова Яра. Это не говоря уже о Краматорске с его промзонами и Славянске с терриконами вокруг.

Освобождение Угледара – важная и тактически грамотная операция, направленная на минимизацию потерь и с использованием уже привычных оперативных маневров. В перспективе освобождение города может и должно привести к переформатированию всего хода СВО на южном и западном направлениях. При этом почти наверняка будут сохранены темпы продвижения в направлении других стратегических пунктов обороны противника. Выбор в пользу маневренных операций еще раз доказал свою правоту.