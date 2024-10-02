В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.14 комментариев
Рогов: ВС России взяли под контроль больше половины Угледара
Рогов: Российская армия заняла более половины территории Угледара в ДНР
Российские войска установили контроль над более чем половиной территории Угледара, включая западную, южную и восточную части города, а также центр, с продолжающимися боями на севере, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российская армия взяла под контроль более половины Угледара, передает РИА «Новости». Рогов сообщил, что российские войска контролируют западную, южную и восточную части города, а также почти весь центр. На северных окраинах города продолжаются бои, ВСУ оттягивают свои силы к северу.
«Уже значительно больше половины Угледара находится под контролем русской армии. Бои продолжаются на севере города, противник оттягивает свои силы к северным окраинам», – сказал он
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб Вооруженных сил Украины назвал сложной обстановку на фронте на фоне потери Угледара. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара.
Тем временем, военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется.