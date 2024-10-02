Рогов: Российская армия заняла более половины территории Угледара в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российская армия взяла под контроль более половины Угледара, передает РИА «Новости». Рогов сообщил, что российские войска контролируют западную, южную и восточную части города, а также почти весь центр. На северных окраинах города продолжаются бои, ВСУ оттягивают свои силы к северу.

«Уже значительно больше половины Угледара находится под контролем русской армии. Бои продолжаются на севере города, противник оттягивает свои силы к северным окраинам», – сказал он

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб Вооруженных сил Украины назвал сложной обстановку на фронте на фоне потери Угледара. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара.

Тем временем, военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется.