Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию на фронте из-за потери Угледара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный штаб ВСУ признал сложную ситуацию для украинских войск на фронте, передает ТАСС.

Это заявление было сделано после сообщения о потере Угледара украинскими силами. В Генштабе отметили: «Ситуация на фронте остается сложной».

Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что российские войска имеют преимущество как в живой силе, так и в технике, что усложняет обстановку для ВСУ. Потеря Угледара стала значительным ударом для украинских войск, усилив и без того тяжелую ситуацию на линии фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара. Тем временем, военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города, хотя в ряде мест его присутствие сохраняется. Кроме того, в окружении российской армии в Угледаре могут находиться сотни украинских военнослужащих.