У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.7 комментариев
В Раде потребовали отставки министра обороны Украины
Депутат Рады Гончаренко потребовал отставки Умерова с поста министра обороны Украины
Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
Как следует из слов депутата Рады, российские войска освободили Угледар. «Умеров должен уйти в отставку. Немедленно», – приводит слова украинского депутата РИА «Новости».
Напомним, военкоры сообщают об освобождении Угледара, но минобороны России или Украины пока что не подтвердили эту информацию.