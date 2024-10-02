В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.14 комментариев
Военнослужащий ВСУ обвинил командование в промедлении с выводом войск из Угледара
Военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города.
Военнослужащий ВСУ высказал раскритиковал командование за задержку с выводом войск из Угледара, передает ТАСС.
По его словам, точка невозврата была пройдена еще неделю-полторы назад, и потеря города стала лишь вопросом времени. Солдат выразил беспокойство по поводу того, что сосредоточение войск в критической и невыгодной обстановке может привести к тому, что некому будет удерживать следующие рубежи.
Он отметил, что командование должно было заранее принимать меры, когда ситуация на флангах начала ухудшаться. Военнослужащий подчеркнул, что удержание Угледара в сложившихся условиях было бы очень затруднительным, и решение об отступлении необходимо было принять раньше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал сложной обстановку на фронте на фоне потери Угледара. Тем временем, военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города.