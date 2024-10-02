Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий ВСУ высказал раскритиковал командование за задержку с выводом войск из Угледара, передает ТАСС.

По его словам, точка невозврата была пройдена еще неделю-полторы назад, и потеря города стала лишь вопросом времени. Солдат выразил беспокойство по поводу того, что сосредоточение войск в критической и невыгодной обстановке может привести к тому, что некому будет удерживать следующие рубежи.

Он отметил, что командование должно было заранее принимать меры, когда ситуация на флангах начала ухудшаться. Военнослужащий подчеркнул, что удержание Угледара в сложившихся условиях было бы очень затруднительным, и решение об отступлении необходимо было принять раньше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рустем Умеров должен покинуть пост министра обороны Украины из-за потери украинскими войсками Угледара. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал сложной обстановку на фронте на фоне потери Угледара. Тем временем, военкоры сообщают о взятии Угледара, отмечая, что противник покинул большую часть территории города.