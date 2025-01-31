  • Новость часаУ трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Пьяные матросы» стали для США переходящей ценностью
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    Стало известно о скоплении сил ВСУ в Черниговской области
    Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»
    В семи регионах России сбили 49 украинских БПЛА
    Боевик ВСУ признался в убийстве 22 мирных жителей Русского Поречного
    МИД: Пауза с агреманом посла России в США приближается к тревожной зоне
    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами
    Фицо: Киев допустил транзит азербайджанского газа в Европу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    17 комментариев
    31 января 2025, 09:02 • Новости дня

    Российский морпех назвал новую тактику ВСУ в Курской области

    ВСУ в Курской области перешли на гусеничную технику для достижения позиции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в окрестностях Малой Локни Курской области начали использовать гусеничную технику для перемещения к позициям, что свидетельствует об изменении их тактики.

    Украинские вооруженные силы в районе Малой Локни Суджанского района Курской области стали чаще использовать гусеничную технику, сообщает РИА «Новости».

    По словам оператора расчета ударных беспилотников 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, известного под позывным «Ива», недавно украинские военные использовали бронированные и гражданские автомобили, но сейчас предпочитают гусеничную технику, такую как М113, Bradley и Abrams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени, а также отметил значительные изменения на фронте; морские пехотинцы 155-й бригады, находясь в Курской области, подписали копию своего знаменного флага для президента во время перерывов между боями.

    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

    Коментарии (6)
    28 января 2025, 11:15 • Новости дня
    ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области
    ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ перебросили в Суджанский район Курской области более 100 десантников для контратаки в районе хутора Никольский, но российские войска отбили нападение, сообщили в силовых структурах.

    По информации российских силовых структур, более 100 украинских десантников были направлены ночью во вторник в Суджанский район, чтобы нанести удар в районе хутора Никольский. Однако атака была успешно отбита российскими бойцами, передает ТАСС.

    По результатам столкновения, большинство украинских солдат было уничтожено, а оставшиеся сбежали.

    Ранее российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области на границе с Курской областью в России.

    Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

    Коментарии (5)
    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    Коментарии (4)
    31 января 2025, 07:19 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве 22 мирных жителей Русского Поречного

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    По ее словам, задержан боевик 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, причастный к убийству 22 мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области, передает ТАСС.

    Петренко заявила, что задержанный дал признательные показания, указав на соучастие своих сослуживцев.

    Старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко, а также трое его сослуживцев с позывными «Мотыль», «Проводник» и «Художник», подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, включая террористический акт и насильственные действия сексуального характера.

    Среди жертв были 11 мужчин и три женщины, которые были убиты Фабрисенко и его соучастниками. Восемь женщин подверглись изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера, после чего были лишены жизни. Тела всех 22 убитых были перенесены в подвальные помещения частных домов в селе.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее сообщил, что минимум 5399 мирных жителей стали жертвами преступлений Украины в 2024 году, из них 809 человек были убиты.

    Коментарии (9)
    28 января 2025, 11:49 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников

    Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с курских чиновников 3,2 млрд присвоенных рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.

    Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать более 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития Курской области и его заместителей, передает РИА «Новости».

    Иск направлен в Ленинский райсуд Курска, а ответчиками выступают гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его экс-заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. В качестве ответчиков указаны также несколько компаний, включая ООО «КТК Сервис» и ООО «Техимпэкс».

    Согласно материалам иска, органы прокуратуры настаивают на солидарном взыскании 3,222 млрд рублей с физических лиц и компаний. Также прокуратура требует применить обеспечительные меры, включая аресты на имущество участников коррупционных схем.

    С 2022-го по 2023 год из федерального бюджета Курской области было выделено 19,4 млрд рублей на строительство оборонных сооружений. Контроль за распределением средств осуществляло управление капитального строительства области, а генподрядчиком назначена Корпорация развития региона. Однако выявлено, что чиновники использовали свое служебное положение для личного обогащения, заключая фиктивные договоры и привлекая аффилированные фирмы.

    В ходе расследования установлено, что депутат Васильев привлек аффилированные с ним компании, которые получили контракты на 385,3 млн рублей. Впоследствии через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма «Электростроймонтаж», с которой заключили контракт на 70,3 млн рублей. Также фирма «Энерго Ресурс» заключила 14 договоров на 1,4 млрд рублей, а компания «Техимпэкс» – шесть контрактов на 1,3 млрд рублей.

    Компании, участвующие в коррупционной схеме, создавали видимость выполнения работ и заключали фиктивные договоры. В результате суды ранее арестовали Лукина, Грабина и Федорова, а также Мартьяновых, задержанных в Иваново.

    Ранее гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, связанными с растратой более 173 млн рублей на строительство оборонных сооружений.

    Также в Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, возведение которых началось больше двух лет назад.

    Суд в Курске арестовал бывшего руководителя «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве в приграничье.

    Коментарии (16)
    30 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали разведгруппу ВСУ у Николаево-Дарьино в Курской области, уничтожив троих и пленив четверых украинских военных.

    По данным российского силового ведомства, военные у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области успешно провели операцию против разведгруппы ВСУ, передает РИА «Новости».

    В ходе операции были уничтожены трое украинских военных, а четверо были взяты в плен.

    Представитель ведомства сообщил, что в операции принимала участие группировка «Север».

    Украинские военные принадлежали к 225 отдельному штурмовому батальону ВСУ.

    Ранее в январе ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 13:55 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
    ВС России за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни и других населенных пунктов. Отражены восемь контратак противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Зазулевкой, Казачьей Локней, Косицей, Кругленьким, Куриловкой, Лебедевкой, Локней, Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Свердликово, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь бронемашин, а также семь пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 55 900 военнослужащих, 325 танков, 239 машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1649 бронемашин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что вертолеты уничтожили технику ВСУ в лесах Курской области.

    Накануне ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Священники в 2024 году вернули на позиции в Курской области 700 солдат

    Протоиерей Василенков: Священники в 2024 году вернули на позиции в Курской области 700 солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 700 военнослужащих срочной службы, покинувших позиции в Курской области в 2024 году, вернулись благодаря беседам со священниками, сообщил главный военный священник РПЦ протоиерей Дмитрий Василенков.

    Когда ВСУ начали наступление, 700 срочников, покинувших позиции, поговорили со священнослужителями. «Из них 46 отказников, вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца», – цитирует протоиерея Life.ru.

    Напомним, украинская армия за все время боевых действий на Курском направлении потеряла более 56 тыс. 140 военнослужащих, 325 танков, 241 БМП.

    Коментарии (4)
    29 января 2025, 21:18 • Новости дня
    Командиры ВС России рассказали о первом бое с ВСУ в Судже летом 2024 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские командиры рассказали о первом столкновении с ВСУ в Судже Курской области летом 2024 года, когда их бойцы эвакуировали около 80 человек в безопасное место из-за обстрелов здания администрации.

    Российские командиры поделились подробностями первого боя с ВСУ в районном центре Суджа. По словам командира взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь, 7 августа он направился в Суджу для рекогносцировки. Разведка проводилась с использованием дронов, а затем их подразделения вошли в город. Первая атака произошла неподалеку от моста, пишет RT.

    Командир штурмовой роты с позывным Буня сообщил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек гражданских на микроавтобусах из Суджи в село Большое Солдатское. Российские военные позже заняли здание администрации, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Однако украинские силы не попали в цель.

    В одном из эпизодов отражения атак украинских войск было израсходовано около 40 тыс. патронов.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек, а украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 09:50 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении жителей села Русское Поречное

    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении украинским боевикам жителями села Русское Поречное

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат Евгений Фабрисенко на допросе СК России сообщил, что мужчины в селе Русское Поречное в Курской области оказывали физическое сопротивление украинским боевикам, убившим более 20 человек.

    По его словам, в одном из сараев под сеном прятались шесть пожилых людей, которых вывели, связали и спустили в подвал. Один из пожилых мужчин оказал сопротивление, пытаясь вырваться, передает РИА «Новости».

    Фабрисенко также упомянул, что в другом помещении того же сарая они обнаружили еще двух девушек и мужчину. Мужчина также оказал сопротивление, напав на Фабрисенко с кирпичом.

    Позже, в октябре, боевики заметили на огороде двух женщин и двоих мужчин. Один из мужчин набросился на солдата ВСУ и ударил его в грудь. В результате тот мужчина был застрелен боевиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России объявил о задержании бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в Курской области.

    Коментарии (3)
    29 января 2025, 05:17 • Новости дня
    Вертолеты уничтожили технику ВСУ в лесах Курской области

    Вертолетная группа нанесла удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские ударные вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ, скрывающемуся в лесах Курской области, сообщили в Минобороны. .

    Как отметили военные, группа ударных вертолетов, включая Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ, провела операцию по поддержке наземных войск в приграничной зоне Курской области, передает ТАСС.

    Вертолеты нанесли ракетные удары по бронетехнике, автомобилям и личному составу Вооруженных сил Украины, которые скрывались в лесистой местности региона.

    Отмечается, что в результате операции техника и личный состав противника были успешно уничтожены. «Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета», – добавили в ведомстве.

     До этого стало известно, что в ходе обороны хутора Бердин в Курской области танки спецназа «Ахмат» прямой наводкой уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, успешно отразив атаку противника.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 05:59 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 25 дронов

    В Ростовской области ликвидировали 25 БПЛА, пострадавших нет, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 25 беспилотников, обломки одного привели к обрыву ЛЭП.

    Как сообщает ТАСС, ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что обломки одного из аппаратов повредили опору ЛЭП в Красносулинском районе, что привело к обрыву электропроводов. Пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

    Слюсарь отметил, что массовая атака дронов была отражена в различных районах, включая Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также Азовский, Чертковский, Октябрьский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. Дежурные службы выехали на место для устранения последствий падения обломков и восстановления электроснабжения. Информация о других возможных повреждениях на земле уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, а также отразили восемь контратак противника.

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 10:54 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил пункт управления БПЛА в Курской области

    Спецназ «Ахмат» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет самоходной установки «Акация» спецназа «Ахмат» ликвидировал украинский пункт управления БПЛА в Курской области, расположенный в частном доме на улице одного из населенных пунктов, сообщил начальник артиллерии спецназа «Ахмат» с позывным Октава.

    Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» спецназа «Ахмат» уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Курской области. Начальник артиллерии спецназа с позывным Октава подтвердил точное попадание в дом, где располагался пункт управления, передает ТАСС.

    Дом, где располагался пункт управления БПЛА, был единственным уцелевшим на улице в населенном пункте области. По словам начальника артиллерии, ранее орудие поражало скопления пехоты, минометы и другие пункты управления БПЛА.

    Корреспондент, находившийся на позиции, подтвердил, что по всей улице в домах размещались украинские операторы дронов. Артиллерийские и танковые расчеты спецназа «Ахмат» активно вели по ним огонь, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

    Ранее российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области на границе с Курской областью в России.

    Также сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    31 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Шебекино Белгородской области осталось без света после обстрела

    ВСУ дважды обстреляли Шебекино, оставив жителей без света и выбив окна

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители одной из улиц Шебекина в Белгородской области остались без электричества после двух обстрелов ВСУ, которые повредили линию электропередачи, а также осколками были посечены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме.

    Жители Шебекино в Белгородской области оказались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате атаки, которая произошла дважды, к счастью, пострадавших нет, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    При обстреле были повреждены окна в одном частном доме, а также осколки посекли два легковых автомобиля. Наибольший ущерб был нанесен линии электропередачи, что оставило жителей одной из улиц без света.

    Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные и аварийные службы планируют приступить к восстановительным работам, как только наступит светлое время суток. Ситуация находится под контролем, и власти предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР девять раз за сутки, ранив при этом трех мирных жителей, включая двух сотрудников МЧС. Повреждение линий электропередачи в Херсонской области привело к отключению света в трех округах после обстрела ВСУ, о чем сообщил губернатор Владимир Сальдо. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, в результате чего были ранены люди, повреждены жилые дома и административное здание, а большая часть города осталась без света, что сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

    Танки спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины ВСУ прямой наводкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе обороны хутора Бердин в Курской области танки спецназа «Ахмат» прямой наводкой уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, успешно отразив атаку противника.

    В Курской области два танка сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Боевые действия развернулись при обороне хутора Бердин, где противник был встречен огнем на прямой наводке.

    Командир отделения с позывным Диор сообщил, что во время обороны использовалась тактика «карусель». «На прямой наводке встречали противника – пехоту, технику. Успели отработать три единицы техники и живую силу. Работали два танка каруселью, уничтожили три бронемашины», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом. Танкисты «Ахмата» устроили «карусель» для отражения атаки ВСУ в Курской области. Российский танк избежал уничтожения роем дронов ВСУ.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 13:50 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 56 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ, отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Гуево, Зазулевкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Кругленьким, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджаей, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронетранспортер, четыре бронемашины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции РЭБ, три пункта управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров, 1653 бронемашины, 1707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 105 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг сообщалось, что российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    Накануне ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Пленный ВСУ рассказал о сопротивлении жителей села Русское Поречное
    У троих погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта
    На производящей снаряды для ВСУ пороховой фабрике в Испании произошел взрыв
    Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене
    Выжившему в Охотском море Пичугину предъявили обвинение
    Сотрудники «Роснано» задержаны за ущерб государству в 43 млрд рублей
    Минпросвещения предложило помочь детям развивать романтические отношения

    Кому могут продать «Северный поток – 2»

    Европейцы наконец разрешили Газпрому законсервировать пострадавшую нитку трубопровода «Северный поток – 2». А его оператор, компания Nord Stream 2 AG, готова продать трубопроводы, чтобы расплатиться с европейскими кредиторами, которые в свое время вложились в проект наравне с Газпромом. Кто может стать новым собственником газопровода, идущего по дну Балтийского моря? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Из каких лоскутов была создана Украина

    Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин. И действительно, стоит вспомнить, из каких лоскутов собрано то, чем сегодня все еще управляет киевский режим. Подробности

    Перейти в раздел

    «Пьяные матросы» стали для США переходящей ценностью

    Новый пресс-секретарь президента США – 27-летняя Каролина Ливитт – с ходу запомнилась репликой про «пьяных матросов» и обещанием серьезных перемен. Не столько от нее, сколько от ее шефа, действительно ждут сущностных изменений в политике Белого дома. Но те же «пьяные матросы» доказывают, что зря. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............