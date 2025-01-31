История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.2 комментария
Российский морпех назвал новую тактику ВСУ в Курской области
ВСУ в Курской области перешли на гусеничную технику для достижения позиции
ВСУ в окрестностях Малой Локни Курской области начали использовать гусеничную технику для перемещения к позициям, что свидетельствует об изменении их тактики.
Украинские вооруженные силы в районе Малой Локни Суджанского района Курской области стали чаще использовать гусеничную технику, сообщает РИА «Новости».
По словам оператора расчета ударных беспилотников 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, известного под позывным «Ива», недавно украинские военные использовали бронированные и гражданские автомобили, но сейчас предпочитают гусеничную технику, такую как М113, Bradley и Abrams.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени, а также отметил значительные изменения на фронте; морские пехотинцы 155-й бригады, находясь в Курской области, подписали копию своего знаменного флага для президента во время перерывов между боями.