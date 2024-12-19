Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Бойцы 155-й бригады ТОФ в перерывах между боями подписали копию знамени для Путина
Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота, находясь в Курской области, подписали копию своего знаменного флага для президента России Владимира Путина во время перерывов между боями, сообщил депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года.
Тарабарин рассказал о значимой инициативе бойцов. По его словам, морпехи, дислоцированные в Курской области, нашли время подписать копию своего знамени для Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Он описал, как бойцы использовали свободные минуты между боевыми действиями, чтобы выразить свою поддержку и уважение президенту. Подписание копии знамени произошло в октябре.
Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.
Кроме того, российский лидер заявил, что не будет называть дату, когда выбьют ВСУ из Курской области, но сомнений в этом нет.