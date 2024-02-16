Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Генпрокуратура собралась изъять патронный завод в Климовске
РБК: Генпрокуратура собралась изъять патронный завод в Климовске в собственность государства
Генеральная прокуратура намерена подать иск об изъятии у частных владельцев акций Климовского патронного завода в пользу государства на фоне возобновления ряда уголовных дел.
Как пишет РБК со ссылкой на источник в госструктурах, в ближайшее время документ поступит в суд. Акции завода будут изъяты у семьи разыскиваемого бизнесмена Бориса Краснова.
«Есть поручение президента, готовится иск Генпрокуратуры, который скоро поступит в суд», – сообщил собеседник агентства.
В начале января после массового отключения отопления в микрорайоне Климовск в Подольске были задержаны начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска.