Диетолог предупредила об обострении болезней из-за однократного переедания

Диетолог Ямилова заявила о риске обострений болезней после обильного застолья
Однократное переедание за праздничным столом способно стать причиной ухудшения самочувствия и вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, острых панкреатитов и пищевых отравлений, сообщила диетолог Министерства здравоохранения Приморского края Ольга Ямилова.
По словам Ямиловой, даже однократное переедание за праздничным столом может обострить хронические заболевания и негативно сказаться на самочувствии, передает ТАСС.
Диетолог Ямилова рассказала, что после новогодних праздников традиционно увеличивается число обращений за скорой помощью с жалобами на резкое ухудшение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, острые панкреатиты и пищевые отравления.
Эксперт рекомендует заранее планировать новогоднее меню и соблюдать порционность, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему. Ямилова советует класть на тарелку небольшие порции всех желаемых блюд, делать перерывы между приемами пищи, уделять время активному отдыху и отдавать предпочтение овощным салатам и легким закускам.
Диетолог подчеркнула, что специалисты не запрещают какие-либо продукты полностью. Разнообразие в питании только приносит пользу, поскольку каждая группа продуктов содержит уникальный комплекс биологически активных и полезных веществ, а также нутриенты – белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Чем шире спектр употребляемых продуктов, тем выше вероятность обеспечить организм всем необходимым.
